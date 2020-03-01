В Петербурге 100-летие Абрамова отметили спектаклем "Братья и сестры"

Малый драматический театр - Театр Европы устроил вечер в честь столетия со дня рождения выдающегося русского писателя Федора Абрамова.

С этим театром писателя связывала большая дружба. Легендарный спектакль ХХ века "Братья и сестры" родился здесь. Создавая его, актеры вместе со своим мастерами ездили на родину писателя, жили там, общались с ним и его односельчанами. "Ваш брат-отец", - подписывал письма труппе Абрамов.

В 1978 году в Учебном театре ЛГИТМиКа появился спектакль "Братья и сестры" по эпопее Абрамова "Пряслины", посвященной жизни русской деревни. Участвовали в нем студенты выпускного курса Аркадия Кацмана и Льва Додина. В 1980 году Додин поставил в Малом драматическом театре спектакль "Дом" по одноименному роману Абрамова. В 1985 году в театре вышли "Братья и сестры". Спустя почти четыре десятилетия появилась новая редакция "Братьев и сестер" - версия 2015, с актерами нового поколения.

В фойе театра фотографии, на которых запечатлены моменты репетиций, фрагменты спектакля. И слова Додина, сказавшего в 2015 году:

- Хочется верить, что пока будет жить наш театр, будут жить наши "Братья и сестры".

- Юбилей Федора Абрамова - это и праздник его читателей, зрителей, народа, у которого был и есть такой писатель. Это не торжественный вечер, а наш домашний, семейный праздник, - подчеркнул худрук театра Лев Додин. - Мы хотим поразмышлять с вами над тем Абрамовым, которого, может быть, плохо знают или вообще не знают. Думаю, что Абрамов - писатель по-настоящему не дочитанный, а еще точнее - не прочитанный. И не только потому, что ему писалось чрезвычайно трудно, его книги подвергались жесточайшей цензуре, но и потому что его произведения вызывали мощное чувство отторжения и сопротивления у власти да и у народа, о котором он писал, и очень многое ему удалось сказать лишь косвенно, намеком…

Федор Абрамов проследил трагедию крестьянства, народа, но рассказывал не только о деревне, он не "деревенщик", не бытописатель, а по-настоящему большой писатель, трагик, его книги наполнены страстями, любовью, ненавистью, ценой голода, хлеба, трагедией природы человека.

Когда МДТ впервые играл "Братьев и сестер" в Греции, то местная пресса писала, что это своего рода античная трагедия. После этого петербургской труппе предлагали играть спектакль в Эпидавре, в одном из самых больших античных театров.

Актеры читали записи из дневников Федора Абрамова 1960, 1970, начала 1980-х годов. Размышления о русском характере, нашей истории, смысле жизни, свободе личности, красоте людей своего поколения, народе, который "все вытерпит, лишь бы войны не было"… О силе слова и замыслах произведений.

Во время Великой Отечественной войны Абрамов был сотрудником СМЕРШа ("Мне нечего стыдиться своей службы"). 30 лет писал книгу о контрразведке, но так и не завершил ее.

На экране - немногие сохранившиеся кадры с выступлениями писателя.

На вечер пришел художник Эдуард Кочергин, оформлявший спектакли. И, конечно, "кацманята", курс "Братьев и сестер", участники того самого дипломного спектакля.

Актеры разных поколений сыграли несколько отрывков. С юбилеем "человека, который жил по совести", всех поздравила Галина Михайловна Абрамова, племянница писателя (к слову - прототип Лизы Пряслиной в романе). Долгие годы длится братство театра, "братьев и сестер" с Верколой, родиной писателя.

- Нас много, несмотря на то, что жизнь разбросала нас. Но когда нужно - мы вместе, - сказал Лев Додин.

На следующий день театр пригласил зрителей на свой легендарный спектакль.