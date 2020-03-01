В Петербурге росгвардейцы спасли оставленного на балконе ребенка

Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны по Невскому району Санкт-Петербурга спас двухлетнего ребенка. Мальчик находился без присмотра взрослых на незастекленном балконе пятого этажа, сообщается на официальном сайте Росгвардии.

Сотрудники вневедомственной охраны в ходе патрулирования своего участка получили сигнал, что ребенок кидает игрушки с пятого этажа через ограждение балкона. При этом, несмотря на холодную погоду, малыш был одет по-летнему.

Росгвардейцы тут же прибыли на место происшествия. Старшина полиции Денис Хлопонин остался внизу, чтобы подстраховать ребенка, а капитан полиции Иван Раков поднялся в квартиру. Дверь коммуналки ему открыли соседи. Пройдя в нужную комнату, капитан первым делом прошел на балкон, откуда забрал мальчика, а потом вернулся в комнату, где спала мать ребенка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Росгвардейцы вызвали скорую помощь, но вмешательства медиков малышу, к счастью, не потребовалось. Вскоре он вместе с матерью был доставлен в отдел полиции и передан специалистам по делам несовершеннолетних.