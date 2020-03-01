Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига

Президент РФ Владимир Путин почтил память военнослужащих знаменитой шестой парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками. В Псковской области глава государства принял участие в мероприятиях, посвященных 20-летию подвига десантников. Россия никогда не забудет своих героев, заверил он.

Двадцать лет назад 90 военнослужащих 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступили в неравный бой с крупной группировкой боевиков. Банду возглавляли арабский наемник Хаттаб и полевой командир Шамиль Басаев. Заняв высоту в горной местности, рота противостояла сотням боевиков (по разным данным, численностью от тысячи до 2,5 тысячи человек). Бой длился почти сутки - живыми из него вышли только шестеро солдат роты. Ценой жизни бойцы фактически остановили прорыв бандформирований из окружения. Десантники смогли задержать противника и выиграли время для подхода резерва федеральных сил.

И теперь, 20 лет спустя, Россия помнит о героях. "Чтим имена всех, кто отстоял Россию в борьбе с международным терроризмом, - заявил Путин на памятном концерте в честь погибших, организованном в досуговом центре на территории полка. - Двадцать лет прошло с тех трагических и героических событий в Аргунском ущелье, но отвага солдат и офицеров, вступивших в неравный бой с бандитами, навсегда останется в летописи воинской славы Отечества".

В те годы, отметил президент, Россия переживала очень сложные времена, шла разрушающая изнутри страну внутриполитическая борьба, разваливалась прежняя система экономики социальной сферы, обнищали миллионы людей.

"И, конечно, нашей слабостью воспользовались извне, внешние силы, - напомнил глава государства. - Россия вынуждена была противостоять жестоким атакам международного терроризма на Северном Кавказе. Речь шла без всякого преувеличения о судьбе России, о сохранении ее целостности, об обеспеченности безопасности наших граждан".

Бойцы шестой роты, подчеркнул Путин, стояли насмерть, защищая Родину. "Они с честью выполнили свой ратный долг, дали достойный отпор противнику, развязавшему против России преступную войну. Мы знаем, что это был тяжелый и неравный бой", - сказал он.

"Все ребята, не щадя себя, боролись до конца, проявили настоящий массовый героизм и мужество, - продолжил президент. - Такая доблесть и самопожертвование ради Отечества всегда были, есть и будут в России истинными ценностями, которыми дорожит наш народ".

Тех, кто отдал свои жизни в этой борьбе, отметил российский лидер, к сожалению, было много, особенно в сложный переходный период. "Среди них и 6-я рота, совсем мальчишки… И как они себя проявили! Показали мужество, героизм, преданность присяге", - заявил глава государства.

"Знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю их - молодые совсем люди, только что бывшие на гражданке, - продолжил Путин. - И в стране не было такого подъема общего патриотизма, как было, скажем, во время Великой Отечественной войны. Они попали в самое пекло. И показали то, на что способен русский солдат".

"Низкий поклон их родителям, близким, слава офицерам, воспитавшим этих ребят, тем командирам, которые были и навсегда остались рядом со своими бойцами", - обратился российский лидер к собравшимся.- Вечная слава и вечная память бессмертной шестой роте".

Связь поколений, подчеркнул президент, никогда не прервется и "вечным будет равнение на героев". Псковские десантники - достойные наследники поколения, добывшего Великую Победу, 75-я годовщина которой будет отмечаться 9 мая, сказал Путин.

Глава государства отдельно пообщался и с родственниками погибших бойцов. "Большое спасибо за память о наших детях!" - сказала одна из пожилых женщин. "Вам спасибо за ваших ребят", - отреагировал Путин.

Родственники бойцов вручили президенту подготовленную Фондом памяти 6-й роты медаль, посвященную 20-летию подвига десантников. В свою очередь, российский лидер отметил, что "есть некоторые вопросы, которые предстоит решить". Например, есть сложность, связанная с выплатами, которые полагаются родственникам. "В разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, мы решаем", - заверил президент.

"У нас есть предложение, чтобы вас тоже наградить, - заметила участница встречи. - Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране. Предложение от шестой роты".

"Вы меня награждаете своим доверием. Этого более чем достаточно", - заявил в ответ Путин.

Глава государства, кроме того, возложил цветы к монументу "Купол" в поселке Череха. Памятник был открыт в 2002 году по указу президента. Постамент стилизован под горную вершину, а на его гранитных плитах список погибших. Стальными стропами на постамент опирается металлический купол парашюта. К 20-летию подвига десантников монумент был полностью отреставрирован.

Затем Путин побывал на поминальной службе по погибшим в Чечне десантникам в часовне святого великомученика и Победоносца Георгия.

Президенту также показали макет панорамы боя, который подготовила студия военных художников имени М.Б. Грекова. Авторы символически изобразили знаменитую высоту 776, где проходил бой, реконструировав все его ключевые моменты. "Планируется полное погружения в события в ущелье. Для этого будут использованы и свет, и звук", - рассказали художники.

Панораму предлагается разместить в филиале парка "Патриот" в Пскове. "Это будет подобие панорамы Бородинской битвы", - сообщил президенту министр обороны РФ Сергей Шойгу. Художникам он посоветовал сделать лица бойцов узнаваемыми. "Для родственников это важно", - отметил глава российского военного ведомства.

Военные представили главе государства и другой проект - "Дорога памяти", который реализуется Минобороны и предназначен для увековечивания памяти участников Великой Отечественной войны. Как рассказали Путину, проект получит продолжение в виде мультимедийного музейного комплекса. Он будет включать галерею с тематическими залами, где отразят главные события ВОВ. "Дорога памяти" станет частью храмового комплекса главного храма Вооруженных сил России на территории парка "Патриот" в Москве.

Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого надо загрузить фотографию участника ВОВ на сайт "Дорога памяти" или воспользоваться специальным пунктом сбора информации. На данный момент на сайт загружено более 840 тысяч фотографий. Собирать их помогают школьники. "Мы, пожалуй, последнее поколение, которое застало ветеранов, и наша задача - передать эту память следующим поколениям", - сказали ребята президенту.

Завершая поездку в Псковскую область, Путин провел смотр личного состава 104-го гвардейского полка. Именно в него когда-то входила знаменитая шестая рота.