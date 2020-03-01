Кокорин впервые сыграет в официальном матче после выхода из тюрьмы

Нападающий Александр Кокорин попал в стартовый состав "Сочи" на матч 20-го тура чемпионата России по футболу против тульского "Арсенала", сообщается на официальном сайте турнира. В этой встрече, которая пройдет в воскресенье на стадионе "Фишт" в Сочи и начнется в 19:00 по московскому времени, Кокорин впервые появится на поле в официальной игре после выхода из тюрьмы.

В октябре 2018 года Кокорин принял участие в двух драках в центре столицы. В мае следующего года футболист был приговорен к полутора годам колонии общего режима. На свободу форвард вышел в сентябре 2019 года по УДО.

Осенью Кокорин приступил к тренировкам в "Зените", с которым у него есть действующий контракт до лета 2020 года. Питерский клуб хотел заявить россиянина еще в первой части сезона, но РФС отказал "сине-бело-голубым", сославшись на регламент турнира.

Зимние сборы Кокорин начал в составе "Зенита", однако в конце января клуб решил отдать его в аренду в "Сочи" до конца сезона. Поначалу игрок воспротивился данному решению, но в последние дни трансферного все же согласился на переход.