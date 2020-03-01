Росстат подсчитал, в каких регионах РФ чаще вступают в брак

Чаще всего пары вступают в брак в Санкт-Петербурге (8,7 брака на 1000 жителей). На втором месте - Севастополь (8,4), на третьем - Камчатка с (7,7). За ними следуют Приморский край и Иркутская область, где показатель равен 7,3.

А реже всего становятся супругами в Ингушетии (показатель 3,9), Ленинградской области (4,1), Дагестане и Северной Осетии (по 4,5), Карачаево-Черкесии (4,6).

В среднем в России в 2019 году было заключено 6,3 брака на тысячу человек. Это на 0,1 выше, чем в 2018 году. Однако в сравнении 2009 годом россияне стали заметно реже регистрировать отношения официально. Десять лет назад в РФ заключалось 8,46 брака на тысячу человек.

По мнению экспертов, эта тенденция связана со снижением рождаемости в 1990-х годах.

- Последнее самое многочисленное поколение относится к концу 1980-х, - говорит заведующий международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Сергей Шульгин. - Его сменило малочисленное поколение 1990-х годов. И сейчас это поколение находится в возрасте, когда люди традиционно вступают в брак, - от 25 до 35 лет.