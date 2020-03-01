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01.03.2020 12:18
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На Урале прошел лыжный сверхмарафон на 100 километров

Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева
Большая лыжная гонка URAL IRON 100K под Екатеринбургом прошла по инициативе призера Олимпийских игр Ивана Алыпова.

Уникальность сверхмарафона не только в том, что участники должны преодолеть очень сложную дистанцию в 100 километров, но и то, что на старт вместе со всеми вышли сразу несколько звезд лыжного спорта: Александр Легков, Антон Шипулин, Владимир Волошин, Иван Алыпов, Виктор Майгуров, Евгений Дементьев и другие.

Как говорит Иван Алыпов, бежавший в командном зачете вместе с Антоном Шипулиным, URAL IRON 100K - это "про силу воли, пронереальные цели и их реализацию, бесконечный выход за пределы своихвозможностей".

В сверхмарафоне приняли участие не только уральцы: бежали спортсмены и из Новосибирска, Благовещенска, Москвы, Ижевска.

Фото: Дмитрий Былков/РГ
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Состязания прошли под Сысертью, в 40 километрах от Екатеринбурга. По словам главы Сысерти Дмитрия Нисковских, он гордится тем, что соревнования получили здесь прописку.

- Это состязание для смелых и самоотверженных, для людей с железным уральским характером. И награды победители получают соответствующие - медали, выкованные легендарным уральским кузнецом Александром Лысяковым.

В личном зачете выиграл свермарафон Александр Сырвачев из Челябинска. Для того, чтобы пройти 100 километров, спортсмену понадобилось всего 4 часа 43 минуты. Интересно, что всю дистанцию целиком вместе с мужчинами смогла преодолеть и одна женщина - Анастасия Колясникова.

В командном зачете именитый тандем Антон Шипулин - Иван Алыпов занял третье место, Александр Легков и Игорь Пехотин - на второй позиции, а лидером гонки стали Дмитрий Бакланов и Никита Ступак.

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