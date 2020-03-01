Роспотребнадзор назвал главные заболевания офисных работников

Так, как напоминает Роспотребнадзор, при долгой работе перед монитором компьютера возможно возникновение синдрома сухого глаза. Это когда зрение долгое время напряжено, человек реже моргает, роговица глаза не увлажняется должным образом. Из-за этого появляются болезненные ощущения в глазах, жжение, может ухудшиться четкость зрения, изображение начинает двоиться.
Как избежать синдрома сухого глаза? Следить, чтобы монитор компьютера стоял не ближе чем в 45 сантиметрах от глаз, а верхняя точка монитора должна быть не ниже уровня глаз. Экран монитора не должен быть повернут в сторону окна. Нельзя работать в темном помещении без верхнего света. Хотя бы один раз в полчаса нужно переводить взгляд от экрана и делать гимнастику для глаз или хотя бы просто моргать, смотреть вдаль.
Еще одно заболевание людей, постоянно работающих с компьютером, - это синдром запястного канала. Появляется у людей, которые активно и долго используют клавиатуру и "мышь" в неправильной позе. Симптомы заболевания - онемение рук, боли в ладонях, покалывание.
Как избежать синдрома запястного канала? Для профилактики рекомендуется регулярно делать легкую зарядку для рук, а также во время работы за компьютером пользоваться специально разработанными подушечками.
Так как офисные работники вынуждены много сидеть, из-за дефицита движения, особенно в сочетании с эмоциональными стрессами, могут развиваться нервно-психические расстройства. Также может проявиться вегетососудистая дистония, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и др.
Как избежать переутомления? Наиболее радикальным средством в профилактике физического и психического перенапряжения является правильная организация рабочих мест. Иными словами, оборудование и рабочие места, предназначенные для работников офиса, должны соответствовать антропометрическим данным, физиологическим и психологическим особенностям человека.
Работодатели должны установить для работников рациональные режимы труда и отдыха. Рациональный режим, помимо перерыва на обед, должен включать регламентированные перерывы, общая продолжительность которых может быть не менее 30-45 минут. В это время можно делать гимнастику, направленную на расслабление основных работающих мышц.