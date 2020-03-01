Новости

Россия начнет обмениваться финансовой информацией со странами СНГ 18:33
Кокорин впервые сыграет в официальном матче после выхода из тюрьмы 18:18
В Петербурге росгвардейцы спасли оставленного на балконе ребенка 18:12
Оскароносные "Паразиты" станут комиксом 18:01
Кокорин попал в стартовый состав "Сочи" в игре с "Арсеналом" 17:55
В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле 17:53
Число жертв COVID-19 в Южной Корее достигло 20 человек 17:38
Skoda Kodiaq: за что россияне полюбили большой чешский кроссовер 16:59
В Москве в квартире нашли тела супругов 16:56
Семин заявил, что не использовал мат в адрес арбитра на игре с "Зенитом" 16:55
"Яндекс. Такси" введет рейтинг пассажиров 16:55
Фейковые новости о коронавирусе заполонили соцсети 16:42
Ватикан раскроет документы о "Папе Гитлера" 16:10
Исследование опровергло выводы ОАГ о подтасовке на выборах в Боливии 15:55
В Подмосковье мужчина с дочерью погибли во время экстрим-Масленицы 15:50
В Японии все члены экипажа покинули судно Diamond Princess 15:48
В РФ увеличили список территорий для тестирования беспилотных автомобилей 15:40
Гидрометцентр рассказал об аномальной погоде в марте 15:38
Вышел трейлер исторической драмы о Шотландии XIV века "Роберт Брюс" 15:24
Вышел трейлер фэнтези-сериала Netflix "Письмо королю" 15:12
Сверхнадежные автомобили. Какие машины проезжают 300 тысяч километров 15:10
Пермяк попал в Книгу рекордов Гиннесса, проплыв через Берингов пролив 15:07
Путин возложил цветы к памятнику погибшим псковским десантникам 14:55
В Иране число инфицированных коронавирусом достигло 987 человек 14:35
Автобус привез футболистов "Рубина" на игру с "Тамбовом" не на тот стадион 14:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
01.03.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Россия начнет обмениваться финансовой информацией со странами СНГ

Текст: Юлия Кривошапко
Россия ратифицировала протокол о ежегодном автоматическом обмене финансовой информацией между государствами - участниками СНГ. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Обмен будет проходить в электронном формате. Его участники смогут получать друг от друга сведения об отдельных видах имущества и доходов граждан и компаний.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Егоров: ФНС в 2019 году обеспечила 76% доходов бюджетной системы РФ

Протоколом утверждается, что эта информация может быть использована для обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства государств - участников протокола (в том числе контроля полноты уплаты налоговых платежей), а также для принудительного взыскания, административного и судебного разбирательства.

В тестовом режиме автоматический обмен информацией может быть запущен в августе 2020 года, уточняли ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС). В полномасштабный формат такое сотрудничество должно перейти в 2021 году.

В конце 2019 года ФНС обновила список стран, с которыми осуществляется обмен финансовый информацией в автоматическом режиме. В него были добавлены Панама, Израиль, Доминика, Гана. Великобритания, Остров Мэн, Гернси, Джерси и Литва были исключены из перечня.

Экономика Финансы Президент

Главное сегодня

Путин назвал приемлемым текущий уровень цен на нефть
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета
Украина изменила правила пересечения границы с Россией
В Крыму объявили в розыск сбежавшую из-под карантина пациентку
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить