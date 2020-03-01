Россия начнет обмениваться финансовой информацией со странами СНГ

Обмен будет проходить в электронном формате. Его участники смогут получать друг от друга сведения об отдельных видах имущества и доходов граждан и компаний.

Протоколом утверждается, что эта информация может быть использована для обеспечения контроля за соблюдением налогового законодательства государств - участников протокола (в том числе контроля полноты уплаты налоговых платежей), а также для принудительного взыскания, административного и судебного разбирательства.

В тестовом режиме автоматический обмен информацией может быть запущен в августе 2020 года, уточняли ранее в Федеральной налоговой службе (ФНС). В полномасштабный формат такое сотрудничество должно перейти в 2021 году.

В конце 2019 года ФНС обновила список стран, с которыми осуществляется обмен финансовый информацией в автоматическом режиме. В него были добавлены Панама, Израиль, Доминика, Гана. Великобритания, Остров Мэн, Гернси, Джерси и Литва были исключены из перечня.