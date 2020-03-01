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01.03.2020 17:10
Рубрика: Спорт

Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

Текст: Артур Нанян
Мужская сборная России по лыжным гонкам заняла третье место в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Александр Бессмертных и Илья Семиков. Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Александр Бессмертных и Илья Семиков. Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP
Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Александр Бессмертных и Илья Семиков. Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP

Россияне Илья Семиков, Александр Бессмертных, Андрей Мельниченко и Денис Спицов уступили 1,7 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку с результатом 1 час 9 минут 53 секунды. Второй стала команда Швейцарии с отставанием 1,2 секунды.

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Вторая российская команда в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и Андрея Собакарева финишировала на пятой строчке, проиграв победителям 15,2 секунды.

В женской эстафете 4 по 5 км сборная России (Наталья Непряева, Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова, Яна Кирпиченко) заняла четвертое место, уступив всего 0,1 секунды команде Швеции, замкнувшей тройку. Победу, как и у мужчин, одержала сборная Норвегии, преодолевшая дистанцию за 50 минут 4,8 секунды. На второй позиции команда Финляндии. Еще одна российская сборная (Лидия Дуркина, Анна Жеребятева, Анна Нечаевская, Диана Голован) расположилась на восьмой строчке.

Мужской эстафетой завершилась соревновательная программа этапа в Лахти. Следующий этап Кубка мира состоится 4 марта в норвежском Драммене, где в этот день пройдут женская и мужская спринтерские гонки свободным стилем.

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