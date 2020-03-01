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01.03.2020 19:15
Рубрика: Спорт

Хрусталь все ближе

Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете Кубка мира
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
Четырежды призер зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане российский мастер лыжных гонок Александр Большунов укрепил свое лидерство в общем зачете Кубка мира, выиграв серебро на дистанции 15 километров классическим стилем с раздельным стартом на трассе в Лахти (Финляндия).
Малый, дистанционный Кубок мира Большунов уже выиграл досрочно. Борьба за большой трофей еще в разгаре. Фото: EPA Малый, дистанционный Кубок мира Большунов уже выиграл досрочно. Борьба за большой трофей еще в разгаре. Фото: EPA
Малый, дистанционный Кубок мира Большунов уже выиграл досрочно. Борьба за большой трофей еще в разгаре. Фото: EPA

Ближайший конкурент Большунова в борьбе за главный приз сезона 2019/20 норвежец Йоханнес Клебо занял лишь восьмое место, проиграв россиянину не только 45 секунд, но и 48 кубковых очков. Теперь в основной классификации отрыв россиянина от скандинава вырос до 465 баллов. Это много, однако впереди еще семь стартов с разной очковой стоимостью побед.

Фото: Markku Ulander / Lehtikuva / AFP
Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

В Лахти на двухдневном этапе Кубка мира суббота была отведена под личные гонки. Большунов на "пятнашке" стартовал последним, 60-м номером и на дистанции знал весь расклад по конкурентам. В итоге Александр лишь 10 секунд уступил хозяину трассы Иво Нисканену, зато опередил многочисленных норвежцев. Для нашего лыжника попадание на пьедестал было важно еще и для того, чтобы совсем забыть про конфуз на провальном марафоне финальной гонки преследования февральского "Ски Тура". Тогда Большунов промучился с лыжами - сервисеры не угадали с мазью при поменявшейся погоде. Ушел на дистанцию первым, финишировал седьмым, в зачет же пошло фактическое, 23-е по рангу время.

Теперь-то он шутит: мол, в Тронхейме швырнул лыжи в щит ограждения и порвал на себе номерной "биб" специально для телевизионщиков. Наш спортсмен совершенно прав, что пропустил вчерашнюю эстафету. Ведь она в плане борьбы за Кубок мира бесполезна, нужно сэкономить силы для большой победы.

Из Лахти лыжники отправились в норвежский Драммен. Здесь 4 марта пройдет спринт, через четыре дня в Осло марафонский 50-километровый масс-старт. Затем перелет через Атлантику, поскольку сезон завершится в Северной Америке. Сначала 14-17 марта в канадском Квебеке и Миннеаполисе (США) пройдут три этапа дебютного "Спринт Тура", финиш борьбы за личный Кубок мира состоится в Канморе (Канада) 20-21 марта двумя "пятнашками" - свободным стилем с масс-старта и преследованием "классикой".

Обилие спринтов под занавес сезона дает шанс Клебо. Норвежец нынешней зимой выиграл все семь стартов в этой дисциплине! Поэтому сейчас вполне уместно еще и разобраться, что почем в первом месяце весны. Победы и призовые места на двух оставшихся в Норвегии гонках будут стоить 100, 80 и 60 баллов соответственно (места ниже - 50, 45, 40 и так далее до 30-й позиции). То же самое касается 15-километровых гонок в Канморе. Для "Спринт Тура" градация другая - на каждом из трех этапов призеры получат по 50, 46 и 43 балла, топовая тройка общей классификации пополнит лицевой счет на 200, 160 и 120 очков. Вот здесь-то Клебо и может сработать на максимум. Большунову важно сильно не отставать по занимаемым местам.

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