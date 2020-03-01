Рубль отреагировал на панику мировых рынков из-за распространения коронавируса за пределы Китая впечатляющим снижением, а всего с начала года подешевел на 8% (курс доллара вырос с 62 до почти 67 рублей). Теперь с большой долей вероятности спрогнозировать можно лишь серьезные колебания курса как в одну, так и в другую сторону. Но так или иначе курс, скорее всего, вернется к своему равновесному значению - около 65 рублей за доллар.

Фундаментальные параметры для рубля без учета паники, по словам начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, выглядят так: при цене барреля 45-50 долларов курс доллара должен составлять 68-75 рублей, при 40-45 долларах за баррель - 75-85 рублей. Если ситуацию с вирусом не удастся взять под контроль, курс может выйти на эти рубежи уже в марте. Не стоит также забывать, что доля нерезидентов в ОФЗ превысила 3 трлн рублей, выход за месяц даже 10-15% из них окажет сильное давление на рубль. ЦБ признал распространение коронавируса значимым риском для экономики По мнению Евстифеева, рынки могут довольно быстро восстановиться после всех нынешних распродаж. Основной сценарий на этот год - возвращение курса к 65 рублям за доллар, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Если он и окажется под угрозой, то скорее из-за геополитики, чем в связи с эффектом от эпидемии коронавируса, считает эксперт.