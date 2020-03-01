Фундаментальные параметры для рубля без учета паники, по словам начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, выглядят так: при цене барреля 45-50 долларов курс доллара должен составлять 68-75 рублей, при 40-45 долларах за баррель - 75-85 рублей. Если ситуацию с вирусом не удастся взять под контроль, курс может выйти на эти рубежи уже в марте. Не стоит также забывать, что доля нерезидентов в ОФЗ превысила 3 трлн рублей, выход за месяц даже 10-15% из них окажет сильное давление на рубль.
По мнению Евстифеева, рынки могут довольно быстро восстановиться после всех нынешних распродаж.
Основной сценарий на этот год - возвращение курса к 65 рублям за доллар, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Если он и окажется под угрозой, то скорее из-за геополитики, чем в связи с эффектом от эпидемии коронавируса, считает эксперт.