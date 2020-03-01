Наш саночник Роман Репилов во второй раз за карьеру выиграл общий зачет Кубка мира, повторив свое достижение трехлетней давности.

Девятый, заключительный этап нынешнего сезона мира прошел в минувшие выходные в немецком Кенигсзе. В мужских стартах Репилов по сумме двух заездов показал общее третье время, и этого хватило для выигрыша основного трофея. Победил другой россиянин - Семен Павличенко. В итоговой классификации Кубка мира у Репилова 765 баллов, далее идут итальянец Доминик Фишналлер (749) и все тот же Павличенко (741).

Репилов однозначно провел лучший сезон в своей спортивной биографии, ведь в середине февраля на домашнем чемпионате мира в Сочи он взял два "золота" - в спринте и классической дисциплине. В общем, у Романа теперь этакий саночный "Большой шлем".

В соревнованиях девушек традиция Кубков мира не поменялась: 22-й год подряд лидером по очкам стала немка. На сей раз это Юлия Таубитц.