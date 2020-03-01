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01.03.2020 22:30
Рубрика: В мире

Купил - стирай!

Штат Нью-Йорк запретил одноразовые пакеты в магазинах
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
Власти штата Нью-Йорк с воскресенья ввели полный запрет на одноразовые пластиковые пакеты в магазинах ради снижения количества отходов. Запрет коснется всех продуктовых и розничных магазинов, а также небольших торговых точек. Кассирам нельзя будет выдавать такие пакеты бесплатно, а также продавать их. У покупателей останется две опции: или приобрести экологически безвредный бумажный пакет, или носить с собой многоразовую сумку.

Конечная цель нового правила - приучить граждан именно ко второй опции. Местный департамент по охране окружающей среды собирается бесплатно раздать 270 тысяч многоразовых сумок в районах, где живут американцы со средним или низким доходом, которые обычно стоят 5-10 долларов (около 300-650 рублей). Речь идет о тканевых или плотных пластиковых сумках с прочными ру ками, в которых можно переносить до 10 килограммов товаров.

Фото: Фото: iStock
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Небольшие пластиковые пакетики пока останутся в магазинах только для фасовки овощей, орехов, фруктов и других похожих продуктов. Кроме того, в продаже останутся пластиковые пакеты разных размеров для мусорных ведер.

В связи с переходом на использование многоразовых сумок встает вопрос их безопасности, ведь со временем при повторном использовании в них могут расплодиться опасные для человека бактерии. Издание Chronicle Express опубликовало на своем сайте подробные разъяснения властей штата и специалистов, объяснив, какие типы сумок можно стирать, а какие лучше мыть вручную.

Такие меры предприняты в рамках закона, который призван сократить объемы отходов для сохранения окружающей среды. Ранее от одноразовых пластиковых пакетов отказались другие штаты из числа экологических передовиков - Гавайские острова и Калифорния.

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