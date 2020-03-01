Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

Сирийская армия закрыла воздушное пространство над провинцией Идлиб. Как передает агентство SANA, командование вооруженных сил предупредило, что любой самолет-нарушитель или беспилотник будет рассматриваться как враждебный и будет тут же сбит ПВО.

Запрет на полеты распространяется на весь северо-запад Сирии. Данное решение было принято в связи с действиями турецкой армии в провинции Идлиб. Дамаск обвиняет Анкару в защите террористов от сирийской армии.

По данным агентства, после закрытия воздушного пространства сирийская армия сбила близ города Саракиб беспилотный летательный аппарат, принадлежащий, по разным данным, террористическим группировкам, вооруженной сирийской оппозиции или Турции.

При этом сирийская сторона опровергла информацию, что под Саракибом был якобы сбит самолет сирийских ВВС. Такую информацию ранее распространили турецкие СМИ.