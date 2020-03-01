США расширяют ограничения для иностранцев из-за коронавируса

Новости

"Севастопольской красавицей-2020" стала Дарина Ковалева 11:05
Большунов не выступит в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти 10:54
Черный список. За какие нарушения ПДД лишают прав 10:31
Орган в "Зарядье" восхитил лучших музыкантов мира 10:24
Общее количество заболевших коронавирусом в мире достигло 87 тысяч человек 10:23
Пастрняк и Мэттьюс увеличили отрыв от Овечкина в гонке снайперов НХЛ 09:55
В день памяти Жореса Алферова его университет проводит День открытых дверей 09:53
Каршеринг или личный автомобиль: что выгоднее использовать 09:47
Джо Байден победил на первичных выборах в Южной Каролине 09:42
Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче против "Зенита" 09:35
Российский боец UFC показал непристойный жест зрителям после победы в США 09:32
Украинский писатель: Страна "ментально зависима" от России 09:29
Терпящую бедствие яхту "Сибирь" поднимут не раньше 8 марта 09:11
"Тампа-Бэй" победила благодаря четырем очкам Кучерова и Сергачева 08:58
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета 08:55
Войну с Сирией назвали ловушкой для Эрдогана 08:51
Медики назвали питательные закуски, которые полезно есть перед сном 08:20
В Средиземное море вошли военные корабли США 08:05
Видео: американец угнал катафалк с телом и устроил гонки по городу 08:00
О первом случае заражения коронавирусом сообщили власти Армении 07:25
Ученый назвал последствия ядерного удара для США 06:55
В Австралии от коронавируса умер 78-летний мужчина 06:30
Глава Минвостокразвития: Забайкалье должно стать центром развития ДФО 06:15
Более 10 человек пропали без вести при крушении судна у берегов Японии 05:50
Украина изменила правила пересечения границы с Россией 05:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
01.03.2020 10:54
Рубрика: В мире

США расширяют ограничения для иностранцев из-за коронавируса

Текст: Юрий Чернов
Власти США вводят дополнительные ограничения на въезд в страну иностранцев, которые посещали Иран в последние 14 дней. Решение принято президентом Дональдом Трампом сообщает USA Today. Объявлено об этом было вице-президентом страны Майком Пенсом на совместной с Трампом пресс-конференции.

"Президент также поручил Государственному департаменту усилить работу с нашими союзниками в Италии и Южной Корее, чтобы координировать медицинский осмотр в их странах всех лиц, направляющихся в Соединенные Штаты ", - сказал Пенс.

На этом фоне и для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса американская авиакомпания American Airlines в субботу объявила о прекращении авиарейсов в итальянский Милан до 24 апреля.

Фото: REUTERS
Что на сегодняшний день известно о коронавирусе

Введенные американской администрацией ограничения являются частью принятой Белым домом стратегии по сдерживанию COVID-19. "Хотя понятно, что вирус все еще продолжит распространятся по территории США. Соединенные Штаты не могут быть полностью защищены от этого", - заявил доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Белый дом, как пишет издание, пока что воздерживается от других "домашних" ограничительных мер таких как, например, запрет на перемещения граждан между штатами. Эта мера может быть принята, если ситуация продолжит ухудшаться. Напомним, в субботу в США зафиксирована первая смерть связанная с коронавирусом. Дональд Трамп в ходе пресс-конференции также сообщил, что администрация рассматривает вопрос о закрытии южной границы с Мексикой.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Ученый назвал последствия ядерного удара для США
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета
Украина изменила правила пересечения границы с Россией
США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях