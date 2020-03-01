США расширяют ограничения для иностранцев из-за коронавируса

Власти США вводят дополнительные ограничения на въезд в страну иностранцев, которые посещали Иран в последние 14 дней. Решение принято президентом Дональдом Трампом сообщает USA Today. Объявлено об этом было вице-президентом страны Майком Пенсом на совместной с Трампом пресс-конференции.

"Президент также поручил Государственному департаменту усилить работу с нашими союзниками в Италии и Южной Корее, чтобы координировать медицинский осмотр в их странах всех лиц, направляющихся в Соединенные Штаты ", - сказал Пенс.

На этом фоне и для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса американская авиакомпания American Airlines в субботу объявила о прекращении авиарейсов в итальянский Милан до 24 апреля.

Введенные американской администрацией ограничения являются частью принятой Белым домом стратегии по сдерживанию COVID-19. "Хотя понятно, что вирус все еще продолжит распространятся по территории США. Соединенные Штаты не могут быть полностью защищены от этого", - заявил доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.

Белый дом, как пишет издание, пока что воздерживается от других "домашних" ограничительных мер таких как, например, запрет на перемещения граждан между штатами. Эта мера может быть принята, если ситуация продолжит ухудшаться. Напомним, в субботу в США зафиксирована первая смерть связанная с коронавирусом. Дональд Трамп в ходе пресс-конференции также сообщил, что администрация рассматривает вопрос о закрытии южной границы с Мексикой.