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01.03.2020 19:25
Рубрика: Спорт

Большой квартет в отрыве

Только у четырех команд чемпионата Единой лиги положительный баланс побед и поражений
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
Чемпионат Единой лиги возобновился тремя субботними играми после двухнедельной паузы, связанной с проведением "Матча Всех звезд" и календарного окна для встреч сборных в рамках квалификации первенства Европы 2021 года.
Казанский УНИКС на этой неделе узнает своего соперника по четвертьфиналу Еврокубка. Фото: Единая лига ВТБ Казанский УНИКС на этой неделе узнает своего соперника по четвертьфиналу Еврокубка. Фото: Единая лига ВТБ
Казанский УНИКС на этой неделе узнает своего соперника по четвертьфиналу Еврокубка. Фото: Единая лига ВТБ

В нашем турнире хозяева были сильнее гостей. Казанский УНИКС переиграл эстонский "Калев" - 87:76, саратовский "Автодор" взял верх над "Цмоки-Минск" (Беларусь). Баскетболисты "Нижнего Новгорода" прервали длившуюся восемь матчей подряд победную поступь краснодарского "Локомотива-Кубани" - 96:93. Все-таки любая серия когда-нибудь заканчивается.

Фото: пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
ПБК "Локомотив-Кубань" продлил контракт с Пашутиным на три года

Поражение "Калева" вкупе с успехом нижегородцев совершенно запутало ситуацию в середине турнирной таблицы. Определенная ясность есть в расположении команд так называемой "большой четверки". Лидируют "Химки" (17 побед и одна неудача), ЦСКА (14-4), "Локомотив-Кубань" (13-5) и УНИКС (11-6).

У всех остальных девяти клубов баланс выигрышей и неудач отрицательный, причем к утру воскресенья сразу шесть (!) команд при разном числе проведенных матчей (от 16 до 18) подошли с семью победами. А мест в плей-офф всего восемь.

Результаты вчерашних противостояний между красноярским "Енисеем" и казахстанской "Астаной", пермской "Пармой" и польским клубом "Зелена-Гура" стали известны уже после подписания этого номера "РГ", но при любом исходе этих двух матчей путаница в таблице исчезнуть не могла. Так что концовка регулярного чемпионата обещает быть предельно интересной.

Тем временем "Локомотив-Кубань" сразу на три года, то есть до завершения сезона 2022/23, продлил контракт со своим главным тренером 51-летним бывшим наставником сборной страны Евгением Пашутиным. Кстати, именно он руководил действиями игроков команды "Звезды России" на февральском "Матче Всех звезд" в Москве.

Фото: bckhimki.com
"Химки" победили французский АСВЕЛ в матче баскетбольной Евролиги

Вот как прокомментировал столь большой по нынешним временам срок пролонгированного соглашения президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев:

- С Пашутиным связаны наши славные традиции: победа в Кубке Европы, дебют в Евролиге в его первый краснодарский период работы. Он тот тренер, который поможет реализовать долгосрочную стратегию. Поставлена задача: создать максимальные условия для подготовки собственного резерва и в ближайшие три-пять лет сделать основную ставку на наших воспитанников. Для этого мы последовательно создаем необходимые условия и активно развиваем молодежные проекты.

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