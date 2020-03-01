Новости

Видео: американец угнал катафалк с телом и устроил гонки по городу 08:00
О первом случае заражения коронавирусом сообщили власти Армении 07:25
Ученый назвал последствия ядерного удара для США 06:55
В Австралии от коронавируса умер 78-летний мужчина 06:30
Глава Минвостокразвития: Забайкалье должно стать центром развития ДФО 06:15
Более 10 человек пропали без вести при крушении судна у берегов Японии 05:50
Украина изменила правила пересечения границы с Россией 05:12
В штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за коронавируса 04:42
Чемпионат мира по фигурному катанию не отменят из-за коронавируса 04:10
Машина скорой помощи перевернулась на юге Москвы 03:55
В Приморье возбуждено уголовное дело из-за порнокадров на видеопанно 03:30
В Анкаре неизвестные напали на сотрудников Sputnik Турция 03:10
Катера ТОФ уничтожили цели условного противника в Японском море 03:00
Полицейские задержали 70 человек в московской кальянной 02:15
Минздрав Ирландии сообщил о первом случае заражения коронавирусом 01:42
На улицы Краснодара выведена водооткачивающая техника 01:03
Матч "Хоффенхайм" - "Бавария" был прерван из-за оскорбительного баннера 01:00
"Сельта" со Смоловым не сумела обыграть "Гранаду" 00:58
Папа Римский три дня не появлялся на публике из-за сильной простуды 00:33
На Дальнем Востоке запущено более двух тысяч новых инвестпроектов 00:01
Первая жертва коронавируса зафиксирована в США 29.02.2020
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек 29.02.2020
"Ливерпуль" прервал серию из 44 матчей без поражений в чемпионате Англии 29.02.2020
Гражданин России госпитализирован с коронавирусом в Азербайджане 29.02.2020
Следователи завели дело по факту смерти чемпиона мира по велоспорту 29.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
Законы марта коснутся редких лекарств, авто и дебоширов
01.03.2020 06:55
Рубрика: В мире

Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах. Такое мнение высказал профессор Джошуа Пирс, смоделировавший сценарий глобальной ядерной войны.

Трамп: США создадут самые мощные ядерные силы в мире

Согласно исследованию, США грозит массовый голод, вызванный изменением климата после запуска боеголовок по территории какого-либо государства. В год будут умирать по 140 тысяч американцев.

В случае, если Вашингтон использует весь свой ядерный боезапас, людские потери могут вырасти до пяти миллионов в год. Такие цифры приводятся в статье, опубликованной в журнале The Conversation.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
РФ обеспокоена линией США на снижение порога применения ядерного оружия

Отметим, что неделю назад Соединенные Штаты на учениях отработали отражение ядерного удара России по одной из европейских стран. Такая атака - утопия, поскольку радиус ядерного заражения коснется и России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

А председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев одной из целью таких учений назвал подготовку почвы для размещения нового ядерного оружия в Европе.

В мире США В мире Европа Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Ядерная безопасность

Главное сегодня

Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Ученый назвал последствия ядерного удара для США
Украина изменила правила пересечения границы с Россией
США и "Талибан" подписали мирное соглашение
Роспотребнадзор посоветовал отказаться от зарубежных поездок из-за коронавируса
Как меняется культура уличных праздников в Европе
Как полякам живется на бывших немецких территориях