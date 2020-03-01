Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах. Такое мнение высказал профессор Джошуа Пирс, смоделировавший сценарий глобальной ядерной войны.

Согласно исследованию, США грозит массовый голод, вызванный изменением климата после запуска боеголовок по территории какого-либо государства. В год будут умирать по 140 тысяч американцев.

В случае, если Вашингтон использует весь свой ядерный боезапас, людские потери могут вырасти до пяти миллионов в год. Такие цифры приводятся в статье, опубликованной в журнале The Conversation.

Отметим, что неделю назад Соединенные Штаты на учениях отработали отражение ядерного удара России по одной из европейских стран. Такая атака - утопия, поскольку радиус ядерного заражения коснется и России, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

А председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации Константин Косачев одной из целью таких учений назвал подготовку почвы для размещения нового ядерного оружия в Европе.