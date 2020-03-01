Украина изменила правила пересечения границы с Россией

С первого марта 2020 года украинцы не смогут попасть в Россию по внутреннему паспорту гражданина Украины. Теперь нужен загранпаспорт.

Решение ужесточить правила выезда на территорию РФ Киев принял в декабре прошлого года, приостановив действие соглашений об условиях безвизовых поездок. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что действовавший до сих пор контроль на границе с помощью старых внутренних паспортов якобы является "девятью кругами бюрократического ада".

Кроме того, новые правила позволят помешать покинуть страну тем, кто нарушил закон и пытается скрыться. В Киеве уверены, что теперь "уменьшится число незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу". А время прохождения пограничного контроля значительно сократится благодаря использованию спецприборов для считывания информации с паспортов, подчеркнул премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Его мнение приводит ТАСС.