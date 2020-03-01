Украинский писатель: Страна "ментально зависима" от России

Украинский писатель Тарас Прохасько считает, что на Украине сохраняется сильная зависимость от России. И это несмотря на все попытки украинских властей бороться с так называемым "советским наследием", заявил он журналу "Новое время".

"На Украине до сих пор сильная зависимость от России. И в первую очередь ментальная", - цитирует Прохасько РИА Новости. Писатель также выразил свое недовольство тем, что украинская пропаганда и насаждение "национальных ценностей" не дают результатов.

"Все идет к тому, что русское на Украине станет нормой и фактически самой Украиной", - сокрушается писатель, добавляя, что из-за влияния Москвы Украина теряет свою "украинскость".