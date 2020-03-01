Уточнены вопросы использования судов под флагами иностранных государств

С 1 марта вступают в силу поправки в четвертую статью Кодекса торгового мореплавания (КТМ) России, которые уточняют вопросы возможности использование судов, плавающих под флагами иностранных государств. Изменения касаются каботажных перевозок, торгового мореплавания, ледокольной проводки, добычи полезных ископаемых, поисково-спасательных операций, подъема затонувшего в море имущества, гидротехнические, геологоразведочных и других подобных работ.

Поправки ликвидирую существовавшие ранее разночтения четвертой статьи КТМ России, фактически препятствующие использованию судов под иностранными флагами. У правительства не было полномочий самостоятельно определять условия и порядок выдачи разрешений на осуществление судами под иностранными флагами. Например, в случае отсутствия специализированных судов в реестре судов РФ или их недостаточного количества.

В КТМ не исключалась возможность использования судов под флагами иностранных государств, но не содержалось механизмов реализации этой возможности.

Эти разночтения могли привести к срыву контрактных обязательств, а также снижению темпов реализации некоторых крупных проектов, например, в сфере торговли СПГ.

Теперь в КТМ добавлен отдельный пункт, в котором сказано, что суда под иностранными флагами могут использоваться в соответствии с международными договорами Российской Федерации, а также в случаях и в порядке, установленных Правительством России.

Закон направлен на развитие отношений, связанных с реализацией крупных индустриальных нефтегазовых проектов, а также с обеспечением территорий Крайнего Севера и Дальнего Востока жизненно важными товарами.