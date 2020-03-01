В Германии из-за теплой зимы не из чего делать ледяное вино

Впервые за всю историю немецкого виноделия в стране не будет производиться ледяное вино - айсвайн. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Немецкий институт вина.

В Германии 13 винодельческих регионов, но нигде за всю зиму температура воздуха не опускалась ниже 7 градусов мороза. По технологии именно такая погода нужна для сбора ягод, заледеневших на виноградной лозе.

Отмечается, что айсвайн все реже удается произвести в Германии из-за теплых зим. Например, вино из урожая 2014 года является большой редкостью.