В годовщину смерти Жореса Алферова врач рассказал о его последних часах

Во всех званиях и должностях Жорес Алферов оставался прежде всего ученым. Фото: Фото из книги "Жорес Алферов" (издательство "Людовик", 2020)

Сообщение о том, что в Петербурге скончался ученый-физик, депутат Государственной Думы Жорес Алферов пришло утром 2 марта 2019 года. А умер он незадолго до полночи с первого на второе марта - об этом сообщил главный врач больницы Российской академии наук Олег Чагунава. Он рассказал, что привело к такому исходу.

Эти подробности, записанные со слов врача журналистом Олегом Сердобольским, стали доступны в мемориальном разделе на сайте Санкт-Петербургского Академического университета, который с 28 августа 2019 года носит имя Ж.И. Алферова.

Известно, что в декабре 2018-го - январе 2019-го Жорес Алферов проходил лечение в Москве, в Центральной клинической больнице в связи с двухсторонним воспалением легких, потом был курс восстановления в санатории. 22 января он возвратился в Петербург. По словам Олега Чагунавы, "все было нормально, он реабилитировался" и "постепенно входил в рабочий ритм". А потом случилось непредвиденное: находясь дома, 88-летний ученый упал, зацепившись за край ковра…

"Ударился об угол стола и сломал четыре ребра. Возник болевой синдром, вновь началось воспаление легких. Это и явилось пусковым механизмом ухудшения его состояния", - рассказал врач.

Так Жорес Иванович снова оказался в больнице - теперь уже в Петербурге. В палате ему поставили письменный стол, чтобы он не чувствовал себя в отрыве от депутатской работы, текущих дел в университете и в Академии наук.

В те дни, по свидетельству Олега Чагунавы, было много звонков из Москвы, из Государственной Думы. С Жоресом Алферовым связывались Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Вячеслав Володин, справлялась о его здоровье Валентина Матвиенко. Лично с ним по телефону общался премьер Дмитрий Медведев.

"Мы регулировали часы его работы и предупреждали посетителей, чтобы они не злоупотребляли", - уточнил главный врач.

А дальше приключилась еще одна неожиданность: 27 февраля поступил звонок, что больница заминирована. Всех сотрудников и пациентов стали эвакуировать. С Алферовым возникла проблема: в тот момент он находился в отделении реанимации и был подключен к оборудованию, которое на улицу вынести нельзя…

"С учетом его положения и статуса я принял решение Жореса Ивановича не беспокоить и остаться рядом с ним, что бы ни случилось, - приводит Олег Сердобольский слова главного врача больницы. - Слава богу, звонок оказался ложным. На следующий день после этого у него даже наступило такое мнимое благополучие…".

Но еще через день Жореса Алферова не стало.

"Он ушел в половине двенадцатого ночи. Перед этим мне позвонили из больницы и сообщили, что у него - очередная судорога. Я приехал и был рядом с Жоресом Ивановичем в эти последние часы. Звонить Тамаре Георгиевне я не стал. Дотянув до утра, около восьми поехал в Комарово. И когда я вошел, она сразу все поняла…".

Он не дожил две недели до своего 89-го дня рождения. А к 15 января 2020 года, уже к юбилейной дате, готовятся открыть памятную доску на доме в Петербурге, где жил известный ученый. И там же, в северной столице, собираются представить два мемориальных издания.

Одно из них подготовлено журналистом Олегом Сердобольским при поддержке Академического университета. Другое выйдет в издательстве "Людовик" (Санкт-Петербург) в известной серии "Портрет интеллекта" и называется "Жорес Алферов". У "Российской газеты" есть эксклюзивное право представить оттуда галерею редких фотоснимков Сергея Новикова, других известных мастеров и фотографий из семейного архива Алферовых.