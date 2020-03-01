В Иране число инфицированных коронавирусом достигло 987 человек

Количество зараженных новым коронавирусом COVID-19 в Исламской Республике достигло 987, умерли 54 человека. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения ИРИ Киануш Джаханпур.

"Согласно последним данным, в течение прошедших 24 часов в стране было зафиксировано 394 новых случаев заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19. К сожалению, одиннадцать человек скончались", - приводит слова чиновника агентство ISNA.

Накануне в Иране за сутки количество зараженных новым коронавирусом увеличилось на 205 человек, девять из них закончились летальным исходом.

Ранее в посольстве России в Тегеране корреспонденту "Российской газеты" сообщили, что среди российских граждан в Иране заражений коронавирусом нет.