Плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал сразу и на Востоке, и на Западе. Команды начали соперничать в сериях 1/8 финала Кубка Гагарина. Противостояния идут до четырех побед по привычной схеме "2-2-1-1-1".

Пока ни драматизма, ни овертаймов. Игравшие на домашних площадках команды с более высокими номерами посева ярко демонстрировали оппонентам свои мощь и силу. На Западе "теннисные" результаты. Питерский СКА разгромил подмосковный "Витязь" со счетом 6:1, финский "Йокерит" организовал "баранку" Ярославскому "Локомотиву" - 6:0. "Нефтехимик" завоевал последнюю путевку в плей-офф КХЛ на Востоке На Востоке чуть потоньше: "Барыс" (Казахстан) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:0, "Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 5:2. Прямо со старта проявился явный лидер бомбардирской гонки плей-офф. Форвард СКА Андрей Кузьменко сделал "хет-трик" академика - по заброшенной шайбе аккурат в серединке каждого периода матча с "витязями".