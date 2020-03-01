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01.03.2020 23:53
Рубрика: Спорт

Ледовый космос

В КХЛ началась борьба за желанный Кубок Гагарина
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 44(8098)
Плей-офф чемпионата Континентальной хоккейной лиги стартовал сразу и на Востоке, и на Западе. Команды начали соперничать в сериях 1/8 финала Кубка Гагарина. Противостояния идут до четырех побед по привычной схеме "2-2-1-1-1".

Пока ни драматизма, ни овертаймов. Игравшие на домашних площадках команды с более высокими номерами посева ярко демонстрировали оппонентам свои мощь и силу. На Западе "теннисные" результаты. Питерский СКА разгромил подмосковный "Витязь" со счетом 6:1, финский "Йокерит" организовал "баранку" Ярославскому "Локомотиву" - 6:0.

Фото: РИА Новости
"Нефтехимик" завоевал последнюю путевку в плей-офф КХЛ на Востоке

На Востоке чуть потоньше: "Барыс" (Казахстан) - "Металлург" (Магнитогорск) - 4:0, "Авангард" (Омск) - "Салават Юлаев" (Уфа) - 5:2.

Прямо со старта проявился явный лидер бомбардирской гонки плей-офф. Форвард СКА Андрей Кузьменко сделал "хет-трик" академика - по заброшенной шайбе аккурат в серединке каждого периода матча с "витязями".

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2019/2020

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