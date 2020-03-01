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01.03.2020 19:22
Рубрика: Общество

Поберегись

В Роспотребнадзоре пояснили, кому надо сделать тест на коронавирус
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 44(8098)
Число заболевших COVID-19 в Китае достигло вчера 80 тысяч, а за его пределами заболели еще почти 7 тысяч человек в 60 странах. И хотя ВОЗ не объявила пока официально о пандемии, но подняла уровень угрозы до "очень высокого", наивысшего в рамках принятой шкалы. В России последние рекомендации минздрава и Роспотребнадзора - отложить зарубежные поездки, соблюдать правила профилактики и укреплять иммунитет.

В нашей стране ситуация с COVID-19 остается спокойной. При этом власти не собираются ослаблять противоэпидемические меры - они одинаковы и для COVID-19, и для гриппа, заболеваемость которым также выросла в ряде регионов. По-прежнему идут тотальные проверки в аэропортах: под наблюдение врачей в минувшие выходные отправили одного из пассажиров, прилетевшего в Москву рейсом "Аэрофлота" из Пекина.

Фото: REUTERS
Что на сегодняшний день известно о коронавирусе

Как будет развиваться ситуация с COVID-19 дальше, зависит не только от эпидемиологов. Проявляя осторожность, стараясь не заболеть, любой человек тем самым действует и в интересах окружающих. Одна из главных мер - всеми силами избегать возможных контактов с зараженными. В субботу были обнародованы рекомендации минздрава отложить до лучших времен поездки в Италию, Южную Корею и Иран, где наибольшее количество заболевших за пределами Китая. Глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что сейчас вообще не время для зарубежных вояжей. "Чтобы считать себя защищенными, нужно максимально сократить предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны", - сказала Попова.

Рекомендации - это, конечно, не тотальный запрет: в ту же Италию, как и в остальные европейские страны, самолеты продолжают летать. Не закрывают границы Франция и другие европейские страны. При этом люди, у которых на руках билеты, сами должны решить, лететь или нет, а для этого оценить возможные риски: что будет, если посреди маршрута они окажутся в зоне вновь введенного карантина или попадут под отмену авиасообщения. Не говоря уже о том, как они смогут получить медицинскую помощь, если вдруг заболеют.

Всемирная организация здравоохранения не объявила о пандемии, но подняла уровень угрозы до "очень высокого"

Роспотребнадзор вчера также обнародовал рекомендации по укреплению иммунитета - это, конечно, тоже важная профилактическая мера, хотя думать о поддержке иммунной системы нужно не только в разгар эпидемий. Стрессы, курение, алкоголь бьют по иммунитету, что может облегчить инфицирование. Укрепляют его качественное питание (без недоедания и избытка пищи), физические нагрузки, хороший сон.

Фото: EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
ВОЗ: Медицинские маски не следует носить для профилактики заражения

Ответили в Роспотребнадзоре и на запросы туристов, вернувшихся из эпидемически неблагополучных стран, например из Италии. Людей волнует, нужно ли им проходить карантин (как это происходит с приехавшими из Китая), и как сдать тест на COVID-19. Рекомендации такие: если человек чувствует себя здоровым, у него нет признаков ОРВИ (насморка, кашля, недомогания), бежать к врачам и требовать тестирования на коронавирус не надо (да его никто вам и не сделает). И изолировать себя тоже не нужно. В карантин отправляют только по решению медиков. При этом стоит повнимательнее последить за своим здоровьем. Действовать надо, если в течение 14 дней после возвращения появятся симптомы простуды. В этом случае нужно обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом, а во время приема сообщить о поездке или о контактах с людьми, прибывшими из неблагополучных стран. Решение о проведении анализа на коронавирус принимает врач - это зависит от клинических проявлений заболевания. Для тестирования берется мазок из носоглотки. При тяжелом течении заболевания пациента могут госпитализировать, в инфекционном отделении должны взять мазок и сделать тест повторно. Биоматериал отправляют для анализа в одну из лабораторий Роспотребнадзора. Если результаты отрицательные, пациента переводят из инфекционного отделения в общее, если он нуждается в лечении. Также по решению главы Роспотребнадзора сейчас обязательно тестируют на COVID-19 всех больных с диагнозом "пневмония".

Турфирмы просят государство о помощи

Текст: Евгений Гайва
Прекращение продаж туров сразу в несколько стран грозит туроператорам миллиардными потерями. Первыми жертвами могут стать фирмы, работающие на итальянском направлении.
Сейчас в Италии находится 30 тысяч российских туристов. Фото: EPA

В январе туроператоры лишились китайского рынка, в феврале - Италии, Южной Кореи и Ирана. В случае закрытия других направлений индустрия понесет серьезные потери.

Фото: EPA-EFE/ANDREA MEROLA
Фейковые новости о коронавирусе заполонили соцсети

Возвраты приобретенных туров в Италию угрожают стабильности всей туристкой отрасли, заявляют в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По оценке АТОР, от коронавируса российские туроператоры уже потеряли 27 млрд рублей с учетом выплат туристам денег за возвращенные туры. Но в этой сумме еще нет потерь на итальянском направлении. Так что убытки могут вырасти в разы. Кроме того, если ситуация не нормализуется в течение весны, речь пойдет об огромных суммах неполученной прибыли. В Италии, как и в Китае, отдыхали ежегодно около миллиона россиян.

В случае возникновения на каком-то направлении угрозы безопасности жизни и здоровья туроператоры не имеют права удерживать фактически понесенные расходы или применять норму о форс-мажоре, хотя авиакомпании и страховщики - могут.

При угрозе безопасности жизни в какой-либо стране туроператоры не имеют права удерживать фактически понесенные расходы или применять норму о форс-мажоре

Российский союз туриндустрии и АТОР обратились с письмами к вице-премьерам Дмитрию Чернышенко и Татьяне Голиковой, в Минэкономразвития и Ростуризм. В РСТ просят оказать поддержку туроператорам, работающим на закрытых направлениях, и содействие в возврате средств от партнеров как за рубежом, так и в России. АТОР также обращалась с просьбой о компенсации убытков, а сейчас попросила оценить продолжительность введенных мер, чтобы сократить количество обращений по поводу аннуляции туров с вылетами в более поздние даты.

Интернет наводнили фейк-ньюс о коронавирусе

Текст: Диана Ковалева
Всеобщий ажиотаж и паника, вызванные распространением нового типа коронавируса, стали благодатной почвой для ложных медицинских советов и фейковых новостей, которые буквально заполонили социальные сети разных стран. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Тедрос Адханом Гебрейесус пожаловался: "Мы боремся не только с эпидемией, но еще и с инфодемией. Фейк-ньюс распространяются быстрее и гораздо проще, чем сам вирус, при этом являются не менее опасными, чем он".

В сети то и дело появляются поддельные заявления об отставке министров здравоохранения (это, к примеру, произошло в Иране) или теории о том, что вспышку коронавируса вызвало внедрение в Китае системы 5G, якобы ведущей к лучевой болезни. Кто-то уверен, что вирус разработали в лаборатории, откуда он "вырвался", а по другой версии COVID-19 - это новый тип биологического оружия, созданного спецслужбами разных стран.

Не упускают свой шанс на сенсацию и некоторые СМИ. Недавно шуму наделала выдуманная новость о закрытом на карантин публичном доме в Валенсии, где заболела одна из "сотрудниц".

Фото: EPA-EFE/SIMONE VENEZIA
ВОЗ: Медицинские маски не следует носить для профилактики заражения

Множатся и различные домыслы о том, как можно излечиться от коронавируса или предотвратить заражение. Например, как утверждают некоторые "интернет-эксперты", злейшим врагом COVID-19 является... отбеливатель! Достаточно выпить стаканчик, и вируса в организме как не бывало. Также весьма действенным средством против инфекции назвали алкоголь. Подобные "заявления" и медицинские советы стремительно расходятся по сети и быстро набирают популярность.

Свою выгоду из сложившейся ситуации пытаются извлечь многие: начиная от производителей лекарств и заканчивая сторонниками теорий заговора. Бороться с рекламой "волшебных" витаминок, непроницаемых масок и прочей дезинформацией уже пообещали Facebook, Twitter, Google, Instagram и другие соцсети. К примеру, в Facebook заявили, что будут удалять все посты о COVID-19, которые, по мнению властей и главных медицинских организаций, вводят людей в заблуждение. А в Instagram, если пользователь захочет пройти по хештегу #coronavirus, то на экране он увидит предложение посетить сайт ВОЗ или официальных ведомств страны, где он находится.

Сама ВОЗ регулярно публикует информацию, развенчивающую особенно популярные в сети мифы.

Между тем

Главный хирург офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс, призвал американское население не скупать в аптеках респираторные маски. Как утверждает военный врач, они совершенно "неэффективны в предотвращении заражения коронавирусом широкой публикой, но если медслужбы не смогут снабдить ими больных пациентов, то это ставит под угрозу их и наше общество!". По его словам, "лучший способ защитить себя и ваши сообщества заключается в соблюдении ежедневных превентивных мер". Например, следует оставаться дома, если вы больны, а также мыть руки с мылом и водой, что предотвратит распространение респираторных заболеваний.

Подготовил Юрий Чернов

Уроки ушли в сеть

Текст: Ксения Колесникова
В Китае сейчас проходит один из самых масштабных образовательных экспериментов в мире: из-за коронавируса все школы и вузы страны перешли на онлайн-обучение. Такого не было нигде и никогда: около 170 миллионов (!) школьников и студентов учатся дистанционно. Национальную китайскую систему онлайн-обучения запустили в рекордные сроки - и буквально с нуля. Как она работает? "РГ" узнала подробности у экспертов.

С начала февраля все китайские учреждения и учебные заведения находятся на карантине. Новый учебный семестр должен был начаться 17 февраля, однако из-за вспышки коронавируса каникулы были продлены до начала марта.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
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"Предположительно, в городах, которые оказались затронуты в меньшей степени, учеба может возобновляться со 2второго марта, однако это преимущественно касается только университетов. Школы же пока не получили официального оповещения, - рассказала "РГ" кандидат экономических наук, координатор направления по развитию Учи.ру в КНР Мария Гулева. - Для того, чтобы дети могли в этот период продолжать учиться, в Китае была разработана всеобщая онлайн-платформа, позволяющая детям заниматься дома".

Что вошло в национальную образовательную онлайн-платформу Китая? В первую очередь, разделы со всеми школьными предметами, материалы для скачивания (учебники для начальной и средней школы, входящие в перечень образовательного стандарта), китайские классические литературные произведения и фильмы, мотивационные видео для детей и родителей о занятиях в период карантина. Ну и, конечно, информация по профилактике вируса.

Учебный раздел включает в себя видеоуроки по всем школьным предметам, записанные в разных школах Пекина, Шанхая и других крупных городов. Ученик может выбрать класс, предмет и тему, которая его интересует. Для доступа к платформе всем школам и их учащимся был предоставлен доступ с логинами и паролями, с помощью которых дети могут ознакомиться со всем контентом. Часть уроков есть и в открытом доступе.

Фото: AP Photo/Chiang Ying-ying
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"Пока сложно говорить о результатах эксперимента, так как платформа была запущена только дней 10 назад, - говорит Мария Гулева. - Но можно точно сказать, что Китаю удалось в сжатые сроки создать достаточно наполненный ресурс. Особенно в свете того, что в рамках всей страны подобной платформы раньше в принципе не существовало".

Сами школы тоже стараются проводить онлайн активности на своих аккаунтах в Вичате (самый популярный в Китае мессенджер). Это могут быть записанные ранее видео уроки, либо прямые эфиры с учителями, к которым могут подключаться ученики конкретной школы.

Помимо общедоступной платформы, запущенной китайскими властями, дети и их родители могут получить доступ и к контенту различных образовательных компаний. В период карантина крупнейшие игроки на рынке предоставляют расширенный бесплатный доступ к своим ресурсам.

Кстати

Сколько в Китае студентов и школьников? Последняя официальная статистика есть за 2018 год. Студентов в вузах - 2,5 миллиона (бакалавриат), учащихся начальных школ 100,9 миллиона, средних школ 68,1 миллиона. То есть разрыв между количеством школьников и студентов действительно огромный: образование в вузах преимущественно платное, и даже на платные места в Китае огромный конкурс.

Для сравнения, в России, по данным минпросвещения, всего 16,5 миллиона школьников. И около четырех миллионов студентов в вузах.

Что поможет экономике пережить эпидемию

Текст: Игорь Зубков
Банк России признал распространение коронавируса значимым риском для экономики в ближайшие месяцы. Как следует из бюллетеня ЦБ, ослабление спроса на товары российского экспорта может не дать экономическому росту достигнуть своего текущего потолка - по расчетам ЦБ, он составляет 2%.

Экономике в этом году должны помочь ускорение роста реальных зарплат (не в последнюю очередь благодаря резкому замедлению инфляции), хорошие потребительские настроения и расширение инвестиционного спроса, в том числе под влиянием щедрых расходов государства в рамках национальных проектов. В результате прирост ВВП за год превысит прошлогодний показатель составив 1,5-2%, рассчитывает ЦБ.

Фото: Виктор Васенин
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Фактически основным риском для этого прогноза там называют распространение коронавируса. Оперативная макроэкономическая статистика (в первую очередь ускоренное сниженное грузооборота - минус 4,4%) в целом за январь уже указывает на замедление роста производственной активности. Но пока оно связано в основном с аномально теплой зимой, хотя фиксируются и первые прямые потери от эпидемии - так, замедление спроса на уголь со стороны Китая в январе стало наряду с теплой погодой одной из причин сокращения выпуска сырья. Громадное значение Китая для рынка нефти уже привело к тому, что цены на нем упали на 20% с начала января.

Быстрый рост числа заболевших в Европе, о котором сообщается в последние дни, - плохая новость для российской экономики. Она очень чувствительна к снижению экономической активности в Китае, Европе и Корее - на них приходится более 70% российского экспорта. Именно этим объясняется быстрое исчезновение российской премии на финансовом рынке, указывают аналитики банка "Открытие". С начала февраля темпы ослабления рубля в два раза превышают темпы обесценения валют развивающихся рынков, долговой рынок реагирует быстрее, индекс РТС после рекордного роста на 45% в 2019 году уже сократился на 18%. Инвесторы ищут убежище в наиболее надежных активах - казначейских облигациях США, доходность которых пока не сильно затронута вирусом, и золоте.

Российская экономика очень чувствительна к снижению деловой активности в Китае, Европе и Корее - на них приходится более 70% российского экспорта

В феврале рынки акций развивающихся стран дружно обвалились. В аутсайдерах в этом году сырьевые рынки - ЮАР (-20,6%), Бразилия (-20%), Чили (-19,2%), Россия (-17,2%), отмечает директор аналитического департамента "Локо-Инвеста" Кирилл Тремасов. В январе финансовые рынки начали восстанавливаться лишь после того, как увидели признаки замедления эпидемии в Китае. Сейчас, чтобы они начали приходить в себя, требуется то же самое, но за пределами Китая.

Фото: AFP Photo/LIU Jin
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Подобные коронавирусу потрясения хотя и быстро перерастают в значительный глобальный риск, но, как правило, оказывают временное воздействие на экономическую активность, и она быстро восстанавливается после окончания кризиса, указывает главный экономист АССА Майкл Тейлор. Так было, например, с начавшейся также в Китае вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году.

Однако с тех пор значение Китая в мировой экономике удвоилось (его доля в мировом ВВП выросла до 19%, в экспорте - до 13%), и сейчас Китай играет жизненно важную роль во многих глобальных цепочках поставок. Таким образом, потенциал воздействия коронавируса на мировую экономику гораздо выше, чем 15 или 20 лет назад, заключает Тейлор.

Рубль свое отыграет

Текст: Роман Маркелов
Рубль отреагировал на панику мировых рынков из-за распространения коронавируса за пределы Китая впечатляющим снижением, а всего с начала года подешевел на 8% (курс доллара вырос с 62 до почти 67 рублей). Теперь с большой долей вероятности спрогнозировать можно лишь серьезные колебания курса как в одну, так и в другую сторону. Но так или иначе курс, скорее всего, вернется к своему равновесному значению - около 65 рублей за доллар.

Фундаментальные параметры для рубля без учета паники, по словам начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, выглядят так: при цене барреля 45-50 долларов курс доллара должен составлять 68-75 рублей, при 40-45 долларах за баррель - 75-85 рублей. Если ситуацию с вирусом не удастся взять под контроль, курс может выйти на эти рубежи уже в марте. Не стоит также забывать, что доля нерезидентов в ОФЗ превысила 3 трлн рублей, выход за месяц даже 10-15% из них окажет сильное давление на рубль.

ЦБ признал распространение коронавируса значимым риском для экономики

По мнению Евстифеева, рынки могут довольно быстро восстановиться после всех нынешних распродаж.

Основной сценарий на этот год - возвращение курса к 65 рублям за доллар, считает главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. Если он и окажется под угрозой, то скорее из-за геополитики, чем в связи с эффектом от эпидемии коронавируса, считает эксперт.

В Сеуле ждут скачка

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Трудно поверить, но еще 40 дней назад в Южной Корее не было ни одного человека, кого официально считали зараженным COVID-19. Сейчас страна уступает лишь Китаю по общей численности зараженных. Картина географического распространения вируса остается прежней. Эпицентр - город Тэгу и окружающая его провинция Северная Кенсан. Из 3150 зараже

Число жертв COVID-19 в Южной Корее достигло 20 человек
нных на этот регион приходится 2724 инфицированных, или более 86 процентов всех заболевших. Эксперты предупреждают, что Южную Корею в ближайшие дни ждут новые антирекорды по числу заболевших. Власти получили более-менее полные списки прихожан церкви "Синчхончжи", которая стала эпицентром распространения COVID-19 в Тэгу, и среди них начались массовые проверки. По мнению специалистов, общее число инфицированных в Южной Корее превысит десять тысяч. Если еще пару дней назад это казалось нагнетанием паники, то сегодняшние цифры заболевших уже не позволяют отмахиваться от подобных прогнозов. 71 страна ввела разного рода ограничения, вплоть до полного запрета на въезд всех иностранцев из Южной Кореи. Сегодня южнокорейским самолетам, которые следовали в Хошимин и Ханой, власти Вьетнама отказались выдавать разрешение на посадку. Кроме того, Вьетнам отменил для корейцев безвизовый въезд.

Олег Кирьянов, "Российская газета", Сеул

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