В Роспотребнадзоре пояснили, кому надо сделать тест на коронавирус

Число заболевших COVID-19 в Китае достигло вчера 80 тысяч, а за его пределами заболели еще почти 7 тысяч человек в 60 странах. И хотя ВОЗ не объявила пока официально о пандемии, но подняла уровень угрозы до "очень высокого", наивысшего в рамках принятой шкалы. В России последние рекомендации минздрава и Роспотребнадзора - отложить зарубежные поездки, соблюдать правила профилактики и укреплять иммунитет.

В нашей стране ситуация с COVID-19 остается спокойной. При этом власти не собираются ослаблять противоэпидемические меры - они одинаковы и для COVID-19, и для гриппа, заболеваемость которым также выросла в ряде регионов. По-прежнему идут тотальные проверки в аэропортах: под наблюдение врачей в минувшие выходные отправили одного из пассажиров, прилетевшего в Москву рейсом "Аэрофлота" из Пекина.

Как будет развиваться ситуация с COVID-19 дальше, зависит не только от эпидемиологов. Проявляя осторожность, стараясь не заболеть, любой человек тем самым действует и в интересах окружающих. Одна из главных мер - всеми силами избегать возможных контактов с зараженными. В субботу были обнародованы рекомендации минздрава отложить до лучших времен поездки в Италию, Южную Корею и Иран, где наибольшее количество заболевших за пределами Китая. Глава Роспотребнадзора, Главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что сейчас вообще не время для зарубежных вояжей. "Чтобы считать себя защищенными, нужно максимально сократить предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны", - сказала Попова.

Рекомендации - это, конечно, не тотальный запрет: в ту же Италию, как и в остальные европейские страны, самолеты продолжают летать. Не закрывают границы Франция и другие европейские страны. При этом люди, у которых на руках билеты, сами должны решить, лететь или нет, а для этого оценить возможные риски: что будет, если посреди маршрута они окажутся в зоне вновь введенного карантина или попадут под отмену авиасообщения. Не говоря уже о том, как они смогут получить медицинскую помощь, если вдруг заболеют.

Всемирная организация здравоохранения не объявила о пандемии, но подняла уровень угрозы до "очень высокого"

Роспотребнадзор вчера также обнародовал рекомендации по укреплению иммунитета - это, конечно, тоже важная профилактическая мера, хотя думать о поддержке иммунной системы нужно не только в разгар эпидемий. Стрессы, курение, алкоголь бьют по иммунитету, что может облегчить инфицирование. Укрепляют его качественное питание (без недоедания и избытка пищи), физические нагрузки, хороший сон.

Ответили в Роспотребнадзоре и на запросы туристов, вернувшихся из эпидемически неблагополучных стран, например из Италии. Людей волнует, нужно ли им проходить карантин (как это происходит с приехавшими из Китая), и как сдать тест на COVID-19. Рекомендации такие: если человек чувствует себя здоровым, у него нет признаков ОРВИ (насморка, кашля, недомогания), бежать к врачам и требовать тестирования на коронавирус не надо (да его никто вам и не сделает). И изолировать себя тоже не нужно. В карантин отправляют только по решению медиков. При этом стоит повнимательнее последить за своим здоровьем. Действовать надо, если в течение 14 дней после возвращения появятся симптомы простуды. В этом случае нужно обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом, а во время приема сообщить о поездке или о контактах с людьми, прибывшими из неблагополучных стран. Решение о проведении анализа на коронавирус принимает врач - это зависит от клинических проявлений заболевания. Для тестирования берется мазок из носоглотки. При тяжелом течении заболевания пациента могут госпитализировать, в инфекционном отделении должны взять мазок и сделать тест повторно. Биоматериал отправляют для анализа в одну из лабораторий Роспотребнадзора. Если результаты отрицательные, пациента переводят из инфекционного отделения в общее, если он нуждается в лечении. Также по решению главы Роспотребнадзора сейчас обязательно тестируют на COVID-19 всех больных с диагнозом "пневмония".