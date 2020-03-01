В Средиземное море вошли военные корабли США

Атомный авианосец USS Eisenhower, ракетные крейсеры USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцы Truxtun, USS James Williams и USS Stout миновали пролив Гибралтар и вошли в Средиземное море. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на британские СМИ.

По официальной версии, авианосная группа направляется в Персидский залив, чтобы сменить находящиеся там военные корабли ВМС США. Но, скорее всего, американские военные на какое-то время задержатся у берегов Сирии, учитывая резкое обострение ситуации в провинции Идлиб. Такое мнение высказали военные эксперты.

На борту авианосца USS Eisenhower размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet. В составе группировки должна быть еще и атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk.