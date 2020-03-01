Ватикан раскроет документы о "Папе Гитлера"

В понедельник ученые со всего мира впервые получат доступ к секретным документам Ватикана, относящимся к понтификату Папы Римского Пия XII - одной из самых противоречивых фигур в истории католической церкви прошлого столетия. Он взошел на Святой Престол за полгода до начала Второй мировой войны, а до этого на посту госсекретаря Ватикана добился заключения конкордата (договора) с Третьим рейхом. Впоследствии критики прозвали Эудженио Пачелли "Папой Гитлера", не защитившего итальянских евреев от Холокоста и до самой смерти в 1958 году не проронившего ни слова осуждения в адрес нацистского режима.

По словам Папы Римского Франциска, который в прошлом году объявил о принципиальном решении открыть архивы, 200 тысяч папок призваны пролить свет на личность и деяния Пия XII. Его репутация в среде историков оставляет желать лучшего, хотя десять лет назад этого церковного деятеля чуть было не причислили к лику блаженных. Процесс беатификации был приостановлен после того, как Франциск лично посетил иерусалимский музей Холокоста Яд Вашем. И хотя он заявлял, что "Ватикан истории не боится", на самом деле там сейчас "царит нервозность по поводу того, что может всплыть из-под сукна", отмечает американский исследователь Давид Кертцер.

"Пий XII никогда публично не критиковал нацистов за массовые убийства евреев в Европе - при этом он с самого начала знал об этих преступлениях. Многие церковники требовали, чтобы Папа высказался на эту тему, но он молчал", - цитирует Кертцера The Guardian. Когда в октябре 1943 года 1000 евреев из римского гетто ожидали депортации в лагерь смерти Аушвиц, понтифик не обратился к Гитлеру с просьбой остановить злодеяние. "Он твердо считал советский коммунизм угрозой, но к итальянскому фашизму относился гораздо мягче", - признает американец. Кстати, в том же году Пий XII писал в дипломатической депеше епископу в Берлин, что церковь вынуждена молчать "во избежание худшего". Защитники Пия XII настаивают, что тайно он все же помогал жертвам режима - возможно, бумаги Святого Престола помогут прояснить и этот вопрос.

Выходец из итальянской аристократической семьи, исторически связанной с Ватиканом, Пачелли начинал свою карьеру как церковный дипломат, служил нунцием (послом) в Берлине. К слову, он идеально выучил немецкий и до конца дней не расставался с прислугой, вывезенной из Германии.

Папки Ватикана могут хранить и другие секреты - например, связанные с ролью католической церкви в формировании НАТО и создании единой Европы, деколонизации и даже усилении ислама, отмечает портал katolisch.de. Впрочем, скорых сенсаций ждать не стоит. Пока заявки на работу в Апостольском архиве подали около 150 исследователей из Рима, Иерусалима и Вашингтона, половина мест зарезервирована для узких специалистов, которые занимаются непосредственно личностью Пия XII. При этом учреждение сможет принимать не более 60 человек в день.