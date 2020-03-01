Новосибирский "Локомотив" и ВК "Зенит-Казань" досрочно, за тур до окончания регулярного чемпионата нашей мужской волейбольной Суперлиги, гарантировали себе участие в "Финале шести", минуя раунд плей-офф.

В предпоследнем туре эти команды играли на своих площадках. "Локомотив" со счетом 3:0 переиграл "Динамо-ЛО" (Ленинградская обл.), казанцы в четырех партиях (3:1) взяли верх над нижегородским АСК. Теперь у сибиряков 15 побед и 45 очков, команда из столицы Татарстана при тех же 15 выигрышах имеет 44 турнирных балла. И эти два участника уже недосягаемы для действующего чемпиона кемеровского "Кузбасса" (14, 39).

Так что "Локомотив" и "Зенит-Казань" по регламенту обеспечили себе место в "Финале шести". Он состоится в период с 30 марта по 5 апреля. Остальные четыре места в коротком плей-офф разыграют восемь следующих команд.