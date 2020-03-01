Итальянские власти принимают дополнительные меры, нацеленные как на "блокирование" эпидемии и фейковых новостей о ее распространении, так и на борьбу с нечистыми на руку торговцами, наживающимися на трагедии. В отношении последних прокуратура Италии инициировала расследование по факту спекулятивных действий на рынке.

Накануне прошли обыски в итальянских представительствах Amazon и eBay. Правоохранители также задерживают перекупщиков, которые на улице с рук продают маски по 10 евро. За последние недели маска неожиданно стала одним из главных аксессуаров и инструментов медийной пропаганды, которым воспользовался даже губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, вышедший в прямой эфир в соцсетях с ней на лице после того, как стало известно о заражении одной из его помощниц. На фоне всеобщего ажиотажа (спрос на маски вырос за одну неделю на 400 процентов) на одном из сайтов появилась медицинская маска от итальянского модного дома Fendi по баснословной цене, 190 евро. Как выяснилось, этот предмет находится в продаже уже много лет, но со вспышкой коронавируса его раскупили за считанные дни.

Единственный крупный город, где маски не в ходу и нет пока массового психоза, это, как ни странно, Рим. Местные жители, включая меня, спокойно водят своих детей в школы и ездят на общественном транспорте без подобной защиты. Некоторые туристы тоже бодрятся, демонстрируя безличие к происходящему, особенно это касается россиян, которых по-прежнему довольно много в "вечном городе".