За год столичные приставы арестовали 122 автомобиля за долги по штрафам

В прошлом году в Москве и Подмосковье приставы арестовали 122 автомобиля за долги по штрафам. Только в январе этого года - около 40 машин. Об этом сообщили ТАСС в столичном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Всего в 2019 году судебные приставы провели свыше 250 рейсов в Москве и Подмосковье для выявления водителей - должников по штрафам. 130 из них совместно с ГИБДД было проведено в столице и 120 в Подмосковье.

"По их результатам судебными приставами произведено 122 ареста автотранспортных средств и взыскано более 6,7 миллионов рублей", - отметили в управлении.

Подмосковные приставы проверили на дорогах более четырех тысяч транспортных средств должников, 53 из которых были арестованы и изъяты в счет погашения долга. Долги могут быть разными, но чаще всего попадаются те, кто задолжал за неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения и других.

В Москве рейды начались в январе. И за первый месяц проведено шесть таких мероприятий, в ходе которых арестовано 40 автомобилей водителей, накопивших крупные долги.

Необходимость рейдов связана с резким ростом числа штрафов после развития в столичном регионе систем фото- и видеофиксации нарушений на дорогах. Так, в 2014 году число поступивших на исполнение московским приставам штрафов с водителей выросло в 12 раз - до 1,7 миллионов документов о неоплаченных штрафах.

Ранее Госавтоинспекция МВД России начала совместно с приставами вылавливать злостных неплательщиков штрафов. Как правило, их машины зарегистрированы в регионах, а ездят на них в Москве. Таким образом, все штрафы, а также исполнительные листы направляются в регионы. А столичные приставы о них не знают.

Автомобили отслеживают по камерам, останавливают, а потом, когда выясняется, что за рулем не собственник, вызывают приставов, которые арестовывают автомобиль. По подсчетам Госавтоинспекции самых злостных нарушителей - 73 человека. Еще за тысячью автомобилистов числиться более 1000 штрафов. От 100 до 1000 штрафов числиться за 10 тысячью автовладельцев.