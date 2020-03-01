Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы

На перерасчет платы за отопление могут рассчитывать жители некоторых регионов из-за теплой зимы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на министерство строительства и ЖКХ.

Речь идет о регионах, где платеж за отопление начисляется равномерно в течение года, а не ежемесячно по показаниям общедомовых счетчиков. "Если по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", - уточнили в Минстрое.

В правилах предоставления коммунальных услуг установлено, что при оплате отопления равномерно в течение года размер платы за эту услугу корректируется в первом квартале следующего года