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02.03.2020 20:33
Рубрика: Экономика

Арктические инвестпроекты поддержат льготами

Текст: Екатерина Петрова
Итоговая версия проекта стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года может быть вынесена на рассмотрение Совета безопасности уже в марте. Сейчас документ находится на согласовании в регионах. Об этом сообщила заместитель председателя Госдумы Ольга Епифанова на заседании экспертного Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ.
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости Фото: Владимир Баранов / РИА Новости
Фото: Владимир Баранов / РИА Новости

В Госдуму уже внесен пакет законопроектов, направленных на господдержку бизнеса в Арктической зоне. Согласно одному из документов, компании и предприниматели смогут рассчитывать на статус резидентов такой зоны. Для этого они должны будут реализовать инвестпроект или запустить новый вид экономической деятельности. Сумма вложений должна составлять не менее 10 миллионов рублей. Для тех, кто такой статус получит, будут предусмотрены налоговые льготы и ряд неналоговых преференций.

Порог инвестиций для недобычных проектов в Арктике для получения льгот может быть снижен

"В сопроводительных документах к законопроекту о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ говорится о привлечении в Арктику частных инвестиций в объеме не менее 6,7 триллиона рублей до 2030 года и о создании в этот период 28 тысяч новых рабочих мест", - отметила Ольга Епифанова.

По ее словам, необходимо проработать раскладку инвестиций - на какие отрасли экономики они будут направлены. Еще один вопрос - достаточно ли налоговых преференций, которые заложены в законопроекты.

Как рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, в Арктике сегодня проживает более 2 миллионов человек. Основная цель привлечения частных инвестиций в проект - создание новых рабочих мест, улучшение качества жизни населения. "При введении льгот мы искали баланс между стимулированием экономической деятельности и наполнением бюджета. Как показывает практика, обе задачи решаются не совокупным объемом льгот, а целесообразностью, адресностью, оценкой реального влияния льгот на инвестиционные решения", - пояснил Козлов.

Развитие мощностей по производству метанола оправдает гигантские инвестиции в Арктику

В законопроекте, в частности, заложены льготы для проектов по добыче углеводородного сырья на шельфе - ставка НДПИ при добыче нефти составит 5 процентов и будет действовать 15 лет. "С учетом предложенных льгот, по оценкам Минэнерго, будет запущено минимум пять проектов с инвестициями в 1,77 триллиона рублей", - привёл данные Козлов, отметив, что проекты располагаются в Печорском, Карском, Восточно-Сибирском и Чукотском морях.

По словам Александра Козлова, сейчас идет проработка налоговых льгот для проектов в сфере добычи твёрдых полезных ископаемых.В частности, речь идет о налоговом вычете в размере инвестиций в инфраструктуру, которая требуется для освоения месторождений и обнулении НДПИ на некоторое время при глубокой проработке ископаемых.

Полностью принять пакет документов планируется до конца весенней сессии Госдумы РФ.

Экономика Финансы Инвестиции Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Арктика: битва за ресурсы

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