Бен Стиллер присоединится к Вину Дизелю в "Форсаже 9"

В девятой части серии про брутальные покатушки мышцатых лысых мужчин "Форсаж" может появиться 54-летний американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Бен "Образцовый самец" Стиллер. В основном известный как комик.

Об этом передает PageSix со ссылкой на знакомый с положением дел на проекте источник.

Официального подтверждения информации еще нет, кого сыграл актер - не указано. Скорее всего, это камео.

Премьера F9 обещана на май. Съемки завершились осенью прошлого года, причем имя Стиллера все это время никак не всплывало.

По сюжету опуса Дом (Дизель) имеет проблемы со своим младшим братом Джейкобом (Джо-о-он Сина-а-а-а-а) - на горизонте опять появляется злодейская Сайфер (Шарлиз Терон), с которой данный Джейкоб объединяется. В качестве главного ее козыря в борьбе с Торрето-старшим.

В других ролях - Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Лукас Блэк, Майкл Рукер, Анна Савай, Лудакрис, Хелен Миррен. Режиссер - Джастин Лин.

Российская премьера - 21 мая. Десятую часть, якобы финальную, увидим 1 апреля 2021-го, если ничего экстраординарного, конечно, не случится.