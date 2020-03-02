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Бен Стиллер присоединится к Вину Дизелю в "Форсаже 9"

Новости
    02.03.2020, 11:40
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В девятой части серии про брутальные покатушки мышцатых лысых мужчин "Форсаж" может появиться 54-летний американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Бен "Образцовый самец" Стиллер. В основном известный как комик.

Об этом передает PageSix со ссылкой на знакомый с положением дел на проекте источник.

Официального подтверждения информации еще нет, кого сыграл актер - не указано. Скорее всего, это камео.

Премьера F9 обещана на май. Съемки завершились осенью прошлого года, причем имя Стиллера все это время никак не всплывало.

Фото: kinopoisk.ru
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По сюжету опуса Дом (Дизель) имеет проблемы со своим младшим братом Джейкобом (Джо-о-он Сина-а-а-а-а) - на горизонте опять появляется злодейская Сайфер (Шарлиз Терон), с которой данный Джейкоб объединяется. В качестве главного ее козыря в борьбе с Торрето-старшим.

В других ролях - Мишель Родригес, Натали Эммануэль, Джордана Брюстер, Лукас Блэк, Майкл Рукер, Анна Савай, Лудакрис, Хелен Миррен. Режиссер - Джастин Лин.

Российская премьера - 21 мая. Десятую часть, якобы финальную, увидим 1 апреля 2021-го, если ничего экстраординарного, конечно, не случится.

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