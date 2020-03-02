Биолог Георгий Базыкин рассказал о вакцине для больных коронавирусом

Сейчас для лечения коронавируса врачи используют препараты, показавшие свои эффективность против ВИЧ и гепатита С, пытаясь подобрать оптимальное лекарство, рассказал на круглом столе в пресс-центре РИА Новости заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации РАН Георгий Базыкин.

- Создать таблетку за три месяца невозможно, - объяснил эксперт. - Поэтому сейчас перебирают лекарства, про которые мы точно знаем, что они безопасны. Пытаются угадать, какое из них может оказаться эффективным и здесь. Результаты пока не объявлены. Здесь могла бы быть актуальна вакцина против атипичной пневмонии - возбудители этих заболеваний имеют много общего. Однако ее создание не было завершено: тогда вспышка заболевания сошла на нет до завершения разработок и их тоже свернули.

При этом Георгий Базыкин полагает, что закрытие границ уже не может быть достаточно эффективной мерой против распространения коронавируса. По его словам, заболевание уже достаточно распространено в человеческой популяции и ограничивать перемещение здоровых людей между странами бессмысленно.