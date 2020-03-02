Новости

Россия предупредила Турцию о потенциальной опасности в небе над Сирией 00:40
Из-за коронавируса в центре Рима закрыли церковь 00:05
Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс 00:01
Эксперт объяснил гибель людей от использования сухого льда 01.03.2020
Кокорина в ФК "Сочи" назвали игроком, который "еще попортит нервы" 01.03.2020
Уточнены вопросы использования судов под флагами иностранных государств 01.03.2020
В Казани женщина с ножом напала на своих детей 01.03.2020
Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы 01.03.2020
Мадонна упала во время концерта и расплакалась 01.03.2020
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус 01.03.2020
В Германии из-за теплой зимы не из чего делать ледяное вино 01.03.2020
Кокорин забил первый мяч в официальном матче после выхода из тюрьмы 01.03.2020
В Кисловодске ОМОН освободил ребенка, взятого в заложники отцом 01.03.2020
"Калашников" и "Яга. Кошмар темного леса" не порадовали кассовыми сборами 01.03.2020
Митрополит Амфилохий: Без России не было бы Черногории 01.03.2020
Выбираем подержанный Opel Mokka: кроссовер, которого нам не хватает? 01.03.2020
За год столичные приставы арестовали 122 автомобиля за долги по штрафам 01.03.2020
Россия начнет обмениваться финансовой информацией со странами СНГ 01.03.2020
Кокорин впервые сыграет в официальном матче после выхода из тюрьмы 01.03.2020
В Петербурге росгвардейцы спасли оставленного на балконе ребенка 01.03.2020
Оскароносные "Паразиты" станут комиксом 01.03.2020
Кокорин попал в стартовый состав "Сочи" в игре с "Арсеналом" 01.03.2020
В Прикамье уволен главврач скорой помощи, где пациента тащили по земле 01.03.2020
Число жертв COVID-19 в Южной Корее достигло 20 человек 01.03.2020
Skoda Kodiaq: за что россияне полюбили большой чешский кроссовер 01.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
ОГЭ-2020: пять подсказок выпускникам девятых классов
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Какие проекты помогут привлечь в Россию иностранную молодежь
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
Задайте вопрос об электронной трудовой книжке
02.03.2020 00:01
Рубрика: Экономика

Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Текст: Юлия Кривошапко

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.

Речь идет о двух инициативах. Первая касается предоставления налогоплательщикам на патентной системе налогообложения право уменьшать сумму налога на уплаченные страховые взносы (по аналогии с другими специальными налоговыми режимами). По мнению уполномоченного, возможность вычитать уплаченные страховые взносы из суммы патента будет способствовать смягчению последствий предстоящей отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
Мишустин: Варианты снижения налогов на труд обсуждаются

Эта мера была включена в "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", но пока не реализована, говорится в письме уполномоченного.

Вторая инициатива предусматривает корректировку Налогового кодекса так, чтобы в нем была однозначно зафиксирована возможность исчислять страховые взносы на упрощенной системе налогообложения (УСН) "доходы минус расходы" с учетом расходов, понесенных предпринимателями.

"В 2019 году у наших региональных уполномоченных была хорошая практика по этому вопросу, - отмечает Борис Титов. - Суды в Нижегородской и Тюменской областях подтвердили право налогоплательщиков вычитать расходы при расчете взносов. Для закрепления этого правила в Налоговом кодексе РФ нужно всего лишь внести изменения в статью 430 НК РФ, установив, что при применении УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" доходы определяются как разница между доходами и расходами по ст. 346.15 и 346.16".

Экономика Финансы Налоги Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Жителям России могут пересчитать плату за отопление из-за теплой зимы
Путин подписал закон о расширении программы маткапитала
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по укреплению иммунитета
Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого порога скорости
Недвижимость
Недвижимость
Как вместе с квартирой не унаследовать ее жильцов и чужие долги
Деньги
Деньги
Выплаты по больничным листам можно увеличить