Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов направил председателю правительства Михаилу Мишустину предложения по внесению поправок в Налоговый кодекс РФ. Они рассчитаны на повышение востребованности специальных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса.

Речь идет о двух инициативах. Первая касается предоставления налогоплательщикам на патентной системе налогообложения право уменьшать сумму налога на уплаченные страховые взносы (по аналогии с другими специальными налоговыми режимами). По мнению уполномоченного, возможность вычитать уплаченные страховые взносы из суммы патента будет способствовать смягчению последствий предстоящей отмены Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2021 года.

Эта мера была включена в "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", но пока не реализована, говорится в письме уполномоченного.

Вторая инициатива предусматривает корректировку Налогового кодекса так, чтобы в нем была однозначно зафиксирована возможность исчислять страховые взносы на упрощенной системе налогообложения (УСН) "доходы минус расходы" с учетом расходов, понесенных предпринимателями.

"В 2019 году у наших региональных уполномоченных была хорошая практика по этому вопросу, - отмечает Борис Титов. - Суды в Нижегородской и Тюменской областях подтвердили право налогоплательщиков вычитать расходы при расчете взносов. Для закрепления этого правила в Налоговом кодексе РФ нужно всего лишь внести изменения в статью 430 НК РФ, установив, что при применении УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов" доходы определяются как разница между доходами и расходами по ст. 346.15 и 346.16".