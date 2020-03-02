Опубликованы официальные данные о том, сколько российских детей учатся в форме семейного образования. То есть на дому. Таких школьников оказалось более 12 тысяч. И каждый год их число увеличивается примерно на две тысячи.

По статистике, число детей на семейном обучении растет примерно на две тысячи в год. Фото: iStock

Как рассказала член центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, причины могут быть разные: недовольство родителей качеством школьного образования, неготовность школы создать те условия, которые необходимы для конкретного ребенка. А иногда это объясняется стремлением детей развиваться в области спорта или творчества.

Но при этом остается много нерешенных вопросов. Как правильно организовать проведение промежуточных аттестаций? Кто и на какие средства покупает учебники? Родители или школа?

Сегодня только пять субъектов выплачивают компенсации семьям, где дети находятся на домашнем обучении, сообщил на "круглом столе" ОНФ заведующий лабораторией образовательного права Института образования НИУ ВШЭ Семен Янкевич. Один из положительных примеров - Пермский край: там родителям по итогам промежуточной аттестации школьника выплачивают 80 процентов от норматива расходов на одного обучающегося.