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02.03.2020 17:20
Рубрика: Власть

Фанат не перейдет границ

Списки невыездных расширят за счет футбольных хулиганов
Текст: Владислав Куликов
Проект нового КоАП предлагает расширить списки невыездных за счет болельщиков-нарушителей. Во время больших соревнований за рубежом перед спортивными хулиганами будут включать красный свет на границе.
За нарушение правил поведения на стадионах болельщику могут закрыть на срок до 7 лет вход на трибуны. Фото: Михаил Синицын/ РГ За нарушение правил поведения на стадионах болельщику могут закрыть на срок до 7 лет вход на трибуны. Фото: Михаил Синицын/ РГ
За нарушение правил поведения на стадионах болельщику могут закрыть на срок до 7 лет вход на трибуны. Фото: Михаил Синицын/ РГ

Пока идет, скажем, чемпионат мира по футболу, весь мир для футбольного хулигана будет закрыт, придется болеть у любого телевизора в пределах Отечества.

По закону болельщику, нарушившему правила поведения на стадионе, суд вправе запретить появляться на соревнованиях. Сейчас в запретном списке МВД числятся более 570 человек, которых нельзя пускать на стадионы.

На многих стадионах в крупных городах работают видеокамеры с функцией распознавания лиц. Они, в том числе, обнаруживают болельщиков, которым запрещено посещать спортивные мероприятия. Запрет может длиться от шести месяцев до семи лет.

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Например, в Мордовии осенью прошлого года Октябрьский районный суд города Саранска запретил трем болельщикам в течение года посещать спортивные мероприятия за то, что они подожгли петарды на матче премьер-лиги на стадионе "Мордовия-Арена".

Троица приезжих болельщиков - двое из Москвы, один из Нижнего Новгорода, поджигали петарды и бросали их на трибуну, чем, как написано в судебных документах, "создали угрозу собственной жизни и здоровью, а также безопасности жизни и здоровью других болельщиков".

В итоге каждый оштрафован на 10 тысяч рублей плюс в течение года ворота стадионов перед ними закрыты.

Попадают в "черный список" болельщики и за брань. В ноябре прошлого года в Санкт-Петербурге на матче "Зенит" - "Бенфика" двое фанатов питерского клуба нецензурно оскорбляли других болельщиков. На замечания мужчины не реагировали.

За свои матерные кричалки фанаты заплатили по 3 тысячи рублей штрафа. Кроме этого, обоим болельщикам суд на полгода запретил посещать спортивные соревнования.

Фото: iStock
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Пока у человека из запретного списка остается шанс лично насладиться гулом стадиона: для этого необходимо поехать за границу, где тоже есть куда сходить болельщику. Но проект нового Кодекса об административных правонарушениях закрывает болельщикам-хулиганам лазейки на границе.

При этом сам запрет становится адресным. Как сказано в проекте, "при назначении административного наказания в виде административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований суд определяет вид официальных спортивных соревнований (включая официальные спортивные соревнования международного уровня), которые не вправе посещать лицо, привлеченное к административной ответственности".Поэтому футбольный хулиган, наверное, сможет сходить на бадминтон или теннис. А может даже и на хоккей.

Лицам из запретного списка во время официальных соревнований придется также приходить в полицию для профилактических бесед.

В проекте особо оговаривается, что административный запрет на посещение стадионов подразумевает и "временное ограничение права (запрет) на выезд из Российской Федерации в период проведения определенного международного официального спортивного соревнования".

Сейчас в "черном списке" МВД числятся более 570 болельщиков-нарушителей, кому судебным решением запрещен вход на стадионы

Как поясняет адвокат Вячеслав Голенев, технический механизм действия правовой нормы будет нетрудно выработать.

"Скорее всего, МВД будет направлять соответствующие списки в Пограничную службу ФСБ, таким образом на погранконтроле будут пробивать человека еще и по спискам невыездных болельщиков, - говорит он. - Но режим действия ограничения на границе необходимо будет прояснить. Международные соревнования проходят регулярно. Взять те же еврокубки, которые проводятся ежегодно. Матчи могут проходить каждую неделю по несколько дней. Как будет включаться запрет: на день матча или на весь сезон? Если, условно говоря, красный свет будет только мигать, что помешает футбольному хулигану уехать за границу на несколько дней раньше и прийти потом на матч? А если запрет включится на весь сезон еврокубков, не будет ли мера чрезмерной, ведь тогда человек не сможет даже на море съездить, хотя и матчей на этой неделе не будет. И еще вопрос: будет ли запрещено нарушителю посещать матчи только с участием российских клубов или абсолютно все матчи международного турнира. Допустим, все наши клубы уже вылетели из Лиги чемпионов, запретят ли человеку выехать на матчи Лиги или нет? Все это необходимо продумать".

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