ЦБ предложил отложить зачисление доходов в бюджет от продажи Сбербанка

Банк России предлагает сдвинуть на полгода срок перечисления в федеральный бюджет доходов от сделки по продаже Сбербанка, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Предполагается, что 50% акций Сбербанка будут приобретены правительством у Банка России за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости, а весь доход, за исключением 700 млрд рублей, ЦБ должен перечислить в бюджет. Согласно внесенному правительством в Госдуму законопроекту, в течение 2020, 2021 и 2022 годов (ежегодно до 1 июня) должны быть перечислены, соответственно, 500, 650 и 400 млрд рублей (оставшаяся часть - в 2023 году).

"Мы предлагаем в связи с волатильностью рынков дать больший срок - до 1 декабря, чтобы было больше возможностей здесь защитить интересы бюджета", - сказала Юдаева (цитата по "Интерфаксу").

Согласно закону, продажа контрольного пакета должна сопровождаться офертой миноритарным акционерам. Законопроект исходит из того, что выкуп акций у акционеров будет происходить по цене, аналогичной цене продажи (рассчитываемой как средняя за полгода, предшествующего сделке). Учитывая начавшееся в конце февраля снижение стоимости акций Сбербанка, цена выкупа, если бы сделка производилась сейчас, превысила бы текущую рыночную цену. Это может привести к увеличению числа акционеров, пожелающих воспользоваться офертой. Очевидно, что Банк России хочет получить в этих условиях больше пространства для манёвра.