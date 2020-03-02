Число жертв коронавируса в Италии перевалило за 50

Количество летальных исходов от нового коронавируса Covid-19 в Италии достигло 52, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местный телеканал TG24. При этом число заразившихся пациентов тоже достаточно высоко - 1935 человек.

В качестве положительного момента отмечается большое число выздоровевших носителей вируса - 149 человек.

Напомним, что Италия, по данным Всемирной организации здравоохранения, входит в тройку самых эпидемиологически неблагополучных, наряду с Ираном и Южной Кореей. Именно в этих трех странах в последние дни отмечался наиболее интенсивный рост числа заболевших, тогда как в самом Китае болезнь, похоже, удалось взять под контроль. Там число вновь заболевших за день начало снижаться.