Что не пропустить по ТВ на неделе со 2 по 8 марта

Женский день

В преддверии Международного женского дня всю неделю в эфире телеканала "Россия К" - документальные сериалы и программы, главными героинями которых стали женщины. Например, с понедельника по четверг в дневном эфире документальный сериал "Бабий век" (2-5 марта, 15:25). Героинями цикла стали женщины-политики, феминистки, разведчицы и "первые леди". А 8 марта в 17:30 - программа из цикла "Красота скрытого. История нижнего платья", посвященного мировой истории и эволюции нижнего белья. В роли эксперта и рассказчика выступает Рената Литвинова. Также в праздничном телеэфире - музыкальные программы и всеми любимые художественные фильмы.

"Россия К", 8 марта, 17:30

Богиня с характером

Телевизионный документальный фильм "Галина Уланова. Звездная жизнь богини" посвящен юбилейной дате - 110-летию со дня рождения великой русской балерины. Про Галину Уланову на протяжении всей ее жизни говорили исключительно в превосходной форме - великая, неподражаемая, гениальная. И не было ни одного человека, кто бы усомнился в ее уникальности. Она родилась при Николае II, ушла из жизни при Ельцине, и при этом всю жизнь была придворной балериной - ее принимали и привечали при любой власти. И кажется, вся ее жизнь была на виду. Однако… все знают лишь ту правду, какую хотела Галина Сергеевна. Трудно было найти более закрытого человека, чем Уланова. И многие свои тайны она в буквальном смысле забрала с собой.

"ТВ Центр", 8 марта, 23:10

Звезды - для любимых

Телеканал НТВ представляет телевизионную версию праздничного весеннего концерта "Все звезды для любимой", который стал доброй традицией, посвященной празднованию Международного женского дня. На сцене Государственного Кремлевского дворца - Алексей Воробьев, Алсу, Николай Басков, Лев Лещенко, Григорий Лепс, А'Studio, Loboda, MBAND, Ани Лорак, Artik & Asti и многие другие.

НТВ, 7 марта, 23:30

Дети создают мультфильмы

Фото: Предоставлено ТВ-3

Ведущий нового детского шоу "Рисуем сказки" на канале ТВ-3 - Виктор Васильев, бывший резидент Comedy Club и капитан команды КВН "Сборная Санкт-Петербурга", успешный комедийный актер ("8 первых свиданий", "Елки лохматые"), популярный ведущий, работавший на Первом канале, ТНТ, "Пятнице" и других каналах, и - отец 6-летней дочки Вероники, которая родилась у него в счастливом браке с актрисой Анной Снаткиной. В каждом выпуске маленький участник в возрасте 5-7 лет придумывает свою собственную волшебную историю, а взрослые помогают ее анимировать прямо на глазах у гостей шоу и телезрителей. Выпуск длится 15 минут, из которых 3-4 минуты занимает готовый мультфильм, созданный ребенком.

ТВ-3, с 7 марта, 9:30

Ночные стражи

С 2 марта в ночном эфире телеканала "Москва 24" выходит новая информационно-развлекательная программа "Ночная смена". Обещают, что она станет новой площадкой, на которой будут обсуждаться все современные культурные тренды. При этом интерес "Ночной смены" не ограничен только Москвой. Авторы и ведущие программы будут обсуждать актуальные события и явления, произошедшие в мире, начиная от тех, которые формируют смысловую и художественную среду (открытие "Берлинале"; торги на аукционе "Сотбис"), заканчивая теми, которые касаются общественной жизни и закладывают направления развития цивилизации на годы вперед (введение в оборот феминитивов, появление веб-сериалов и другие). Формат программы предполагает интерактив со зрителями. Это и просмотр в прямом эфире трансляций важных событий из социальных сетей, происходящих в данную минуту, и общение ведущих со зрителями и экспертами в прямом эфире.

"Москва 24", со 2 марта, 00:15

Взгляд Владислава Опельянца

За пятилетнюю "жизнь" программы "Мой герой" на канале "ТВ Центр" в студии впервые появится оператор - Владислав Опельянц, снявший такие фильмы как "Статский советник", "12", "Поддубный", "Солнечный удар", "Лето, "Селфи" и другие. Любовь к красивому кадру, удачному моменту у Владислава от отца Юрия - тот тоже оператор, правда, телевизионный. И именно папа был первым наставником Влада в операторском деле. Свой профессиональный путь Владислав начинал с рекламы и видеоклипов, многие из которых снял с Федором Бондарчуком. На счету Опельянца работа с Аллой Пугачевой, Земфирой, Ильей Лагутенко, Алсу, Валерием Меладзе и т.д. А потом началось и настоящее кино. Дебютный фильм - "Кризис среднего возраста" Гарика Сукачева. Отдельная глава в жизни Влада - работа с Никитой Михалковым. Они познакомились на съемках фильма "Статский советник" Филиппа Янковского, где Никита Сергеевич сыграл роль генерала Пожарского. Потом уже Опельянц работал с Михалковым-режиссером на картинах "12", двух частях "Утомленных солнцем-2", "Солнечный удар". Каким должен быть хороший оператор? Почему он считает, что снимать рекламу и видеоклипы - полезно? Что о нем говорят Федор Бондарчук и Рената Литвинова? Об этом и не только можно узнать из выпуска программы.

"ТВ Центр", 2 марта, 13:40.

Тригонометрия любви

Премьера документального фильма "Актерские драмы. Высокие, высокие отношения!" - на канале "ТВ Центр". После фильма "Покровские ворота" словосочетанием "высокие отношения" стали обозначать ситуацию, в которой семейные пары фактически соглашались с присутствием третьего. Могли ли быть счастливы люди в таких семьях? Авторы разбили картину на несколько глав, каждая из которых посвящена "геометрической фигуре", которая - случайно или нет - вырисовывалась в судьбах героев. Ведь часто даже самым популярным актерам приходилось не только изображать подобное в кино и на сцене, но и самим вести двойную жизнь. Непривычные, выбивающиеся из общих представлений о приличии отношения, рассказывается в фильме, всегда вызывали нездоровое любопытство окружающих и являлись темой для пересудов и обсуждений. Но дорогу к своему счастью каждый прокладывает сам. И порой правильный путь удается найти, только разрушив установленные кем-то барьеры. Лидия Смирнова, Валерий Золотухин, Георгий Вицин, Евгений Моргунов, Ростислав Плятт, Эраст Гарин - у каждого из них была своя непростая любовная история, в которой им приходилось лавировать между новыми отношениями и старыми обязательствами, но каждый из них смог выйти из запутанной ситуации. Участники фильма: Евгений Стеблов, Елена Санаева, Вера Васильева, Светлана Светличная, Наталья Варлей, Ирина Муравьева, Вячеслав Спесивцев, Николай Лебедев, Эмиль Верник и другие.

"ТВ Центр", 5 марта, 23:05

Максим Аверин: "Я - не подарок"

Заслуженный артист России, актер театра и кино, певец, режиссер и телеведущий Максим Аверин - гость Киры Прошутинской в программе "Он и Она". Программа выходит накануне праздника 8 марта. Но считает ли сам актер себя подарком, поинтересовалась Кира Прошутинская? "Я далеко не подарок для своих близких", - признался Аверин. Почему? Кого труднее играть - злодея или героя? Как познакомились его родители и почему расстались? Смотрит ли он фильмы и сериалы со своим участием? Кто научил его правильно работать в кино? О работе с Людмилой Марковной Гурченко - об этом и другом Аверин расскажет в программе. Вот лишь одна цитата: "Я ревнив. Я эгоистичен. Но это в силу профессионального навыка. Я должен быть эгоистичным, иначе вокруг меня огромное количество способов себя растерять".

"ТВ Центр", 6 марта, 13:00

Битвы кланов

На "России К" - второй сезон документального фильма "Настоящая война престолов". Продолжение эпической саги о соперничающих европейских династиях. охватывает исторический период, ознаменованный войнами на религиозной почве и столкновениями протестантов и католиков. Сериал завершается ратификацией Нантского эдикта, который заложил основы принципов религиозной свободы и терпимости, развитие этих идей затем произошло уже в эпоху Просвещения. На ближайшей неделе - четыре серии фильма: 2 марта - "Игра королев. 1542-1559", 3 марта - "Во имя Господа. 1559-1561", 4 марта - "Европа воспламеняется. 1561-1569", 5 марта - "Кровавая свадьба. 1567-1574". На неделе с 9 марта - оставшиеся 2 серии - "Братья-враги. 1575-1584" и "Конец династии Валуа. 1584-1594".

"Россия К", 2-8 марта, 20:45 минут (повторы 7:35)

Три девушки из убойного отдела

Кадр из сериала "Зацепка". Фото: kinopoisk.ru

Телеканал Spike представит премьеру канадского сериала "Зацепка" - от создателей "Сплетницы". По жанру это - криминальная драма, главные герои которой - три девушки из убойного отдела штата Нью-Йорк. По сюжету героини сериала работают вместе в полиции. Каждая из них по-своему уникальна: Фиона - руководитель с великолепной репутацией, ради которой ей часто приходится жертвовать личной жизнью. Стиви - трудолюбивая и ответственная сотрудница и любящая мать, которая наравне с карьерой старается уделять должное внимание семье и детям. И, наконец, Жаклин - самая энергичная, но при этом самая темпераментная и вспыльчивая из всех. "Зацепка" - сериал не только о криминалистике, но и драма о женской дружбе и взаимовыручке. Над сериалом работали Том Грант, режиссер сериала "Стальная звезда" с Тимом Ротом в главной роли и Сара Гудман, сценарист "Сплетницы" с Блейк Лайвли в главной роли.

Spike, со 2 марта, 17:45