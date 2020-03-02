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02.03.2020 15:39
Рубрика: Общество

В армянском монастыре найден древнейший в мире меч

Текст: Денис Передельский
Фото: Universita Ca' Foscari Venezia Фото: Universita Ca' Foscari Venezia
Фото: Universita Ca' Foscari Venezia

В Венеции в музее армянского монастыря Сан-Ладзаро-дельи-Армени на острове Святого Лазаря специалист по древнему ближневосточному оружию Виттория Далл'Армеллина обнаружила среди экспонатов небольшой меч, который, как показало дальнейшее исследование, был изготовлен около 5000 лет назад.

Об открытии рассказывается на сайте Венецианского университета Ка Фоскари. Оно было сделано случайно - внимание Виттории, которая осмотрела музей в качестве обычного посетителя, привлек небольшой меч, помещенный на витрину со средневековыми предметами.

Фото: BNF
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Он напомнил ей древнейшие мечи, которые ранее она уже встречала в своей работе. В частности, он очень похож на мечи, найденные ранее в королевском дворце Арслантепе в Восточной Анатолии. Их возраст составляет около 5000 лет, поэтому они считаются самыми древними мечами в мире.

Вновь обнаруженный меч никогда ранее не был исследован. На это указывает отсутствие записей о нем в каталоге антикварных объектов Ближнего Востока. Далл'Армеллина получила разрешение на проведение научного анализа. Он подтвердил предположения: меч не просто напоминает самое древнее оружие в мире, он был выкован примерно в то же время, около 3000 года до н.э.

Чтобы понять, как это анатолийское оружие появилось в Венеции и как оно связано с армянскими монахами, исследователи изучили архивы музея. Выяснилось, что меч прибыл в Венецию из Трапезунда во второй половине XIX века. Это был подарок монастырю от коллекционера Ярванта Хорасанджяна.

Меч был указан в списке пожертвований, написанном на армянском языке и приложенном к грузу. Предметы предназначались отцу Гевонду Алишану. В письме также уточнялось, что все находки были сделаны недалеко от Трапезунда, в местечке под названием Кавак.

Гевонд Алишан, известный поэт и писатель, умер в Венеции в 1901 году. В архиве сохранилась карта, которая сопровождала меч. Именно она позволила проследить путь артефакта и дала важную информацию о его анатолийском происхождении.

Химический анализ показал, что этот меч был изготовлен из так называемой мышьяковой бронзы - этот сплав широко применялся до появления бронзы, состоящей из меди и олова. Это также роднит артефакт с мечами-близнецами из Арслантепе.

Фото: DHA Photo / Daily Sabah
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Согласно последним исследованиям, такой тип меча был распространен в относительно небольшом регионе Восточной Анатолии, между верхним течением Евфрата и южным берегом Черного моря. Анализ микроэлементов позволит точно установить источник происхождения оружейного сплава.

В отличие от мечей из Арслантепе, вновь найденный меч лишен украшений, надписей и других отличительных особенностей. Он мог быть как настоящим оружием, которое на самом деле использовалось в бою, так и церемониальным мечом. Не исключено, что он был изготовлен для погребения какого-то важного человека. Артефакт относится к тому периоду времени, когда анатолийские и кавказские захоронения стали украшаться богатыми наборами погребальных предметов, в том числе оружием и драгоценностями. Это было признаком появления новой воинской элиты.

Впрочем, настоящая история этого меча все еще окутана тайной.

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