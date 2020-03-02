Еще один кандидат на пост президента США отказался от борьбы

Как того требуют законы президентской предвыборной гонки в США, очередной кандидат от Демократической партии сошел с дистанции. В этот раз об окончании кампании заявил один из самых молодых претендентов, бывший мэр города Саут-Бенд (шт. Индиана) Пит Буттиджич.

Показавший неплохие результаты на старте политик не сумел получить нужного количества голосов на праймериз в Южной Каролине, где занял лишь четвертое место. Кстати, итоги этого голосования вынудили ранее снять свою кандидатуру и другого демократа, миллиардера Тома Стейера. После ухода Буттиджича и Стейера в стане демократов осталось только два "проходных" кандидата: Джозеф Байден и Берни Сандерс, а также один "потенциальный" - Майкл Блумберг. Интересно, что все трое ровесники - Сандерсу и Блумбергу по 78 лет, а Байден всего на год их младше. Формально гонку продолжают и три женщины - Элизабет Уоррен, Эми Клобушар и Тулси Габбард. Уоррен совсем недавно демонстрировала лучшие результаты среди кандидаток, но эта тенденция пошла на спад.

По оценкам американских политологов все идет к тому, что после супервторника, 3 марта, когда голосование пройдет сразу в 15 регионах США, ни одна из женщин не сможет выбиться на лидирующие позиции. Хотя, как показала история с победой Дональда Трампа на выборах в 2016 году, эксперты тоже могут ошибаться. Нельзя сбрасывать со счетов и Майкла Блумберга, уже "влившего" в свою избирательную кампанию около 400 миллионов долларов.