Европейской экономике угрожают срывы поставок из-за коронавируса

Модель производства, принятая в Европе и предусматривающая минимальные запасы товаров и комплектующих на складах, оказалась крайне уязвимой для последствий распространения коронавируса.

- Без поставок от смежников останавливаются производства в Европе и в Германии, - констатировал на круглом столе в пресс-центре РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. - Крупнейшие фрахтовые компании за последнее время отменили отправку в Китай 70 огромных контейнерных судов. Порожние контейнеры, ждущие отправления обратно в Азию, уже практически заполнили все свободные площадки в порту Гамбурга. Если ситуация не изменится, то уже к апрелю могут быть остановлены многие производства, за этим последуют банкротства многих малых и средних предприятий.

Контейнеровоз идет от Китая до Европы две недели. Соответственно, для восстановления прерванных цепочек может потребоваться минимум месяц.