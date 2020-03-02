Евросоюз направил 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз выделил почти четверть миллиарда евро на борьбу с коронавирусом, но даже этих средств может не хватить. Об этом в понедельник сообщил еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

"Мы уже направили свыше 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом и ищем возможности привлечения дополнительных средств, в том числе в фармацевтическую промышленность", - заявил Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе. Его слова приводит ТАСС. Средства, в частности, планируется направить на усиление карантина в отдельных странах региона, а также на разработку методов противодействия распространению опасной инфекции.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в свою очередь сообщила, что в ЕС повысили оценку риска заболевания коронавирусом до высокого уровня. "Наше агентство анонсировало сегодня, что риск повышен со среднего до высокого уровня", - сказала фон дер Ляйен . Европе, продолжила она, необходимо выработать скоординированный ответ на данный вызов. По ее словам, специально для этого 6 марта будет проведена экстренная встреча министров здравоохранения стран ЕС.

На данный момент случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 18 странах "единой Европы". Заболели более 2,1 тыс. человек, 54 пациента умерли. Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается в Италии, где власти были вынуждены ввести исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку заболевания.