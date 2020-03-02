ФАС не нашла нарушений в повышении тарифов на мобильную связь

По итогам анализа 4 тысяч тарифных планов "большой четверки" операторов (МТС, "Билайна", "Мегафона" и Tele2) Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, ФАС пришла к выводу, что рост доходов от повышения тарифов находится на сопоставимом уровне с ростом расходов операторов.

Проверку антимонопольная служба инициировала после того, как операторы с начала 2020 года повысили ряд архивных тарифных планов. Изменение расценок они мотивировали необходимость выполнять требования закона о хранении трафика на территории России, а также развивать инфраструктуру для предоставления абонентам качественных услуг.

По мнению ФАС, "изменения тарифов были направлены на выравнивание условий архивных и текущих тарифных планов". В ведомстве отмечают, что для смягчения последствий повышения расценок для абонентов, которых затронуло изменение, некоторые операторы предложили опции и бонусы, снижающие затраты пользователей на услуги связи.