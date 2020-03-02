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02.03.2020 07:55
Рубрика: Спорт

Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Текст: Максим Домчев
Первая в истории нашей страны олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова официально объявила о завершении карьеры.
Фигуристка Аделина Сотникова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фигуристка Аделина Сотникова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фигуристка Аделина Сотникова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Об этом она сказала в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия-1". Ранее фигуристке была сделана операция, в результате которой спортсменке были установлены два импланта в позвоночник, которые соединяет пластина. Все это зафиксировано шестью титановыми шурупами.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости
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Аделина Сотникова первой в истории советского и российского фигурного катания завоевала золотую медаль Олимпийских игр. Это произошло на Играх в Сочи в 2014 году.

"Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой, - цитирует Сотникову ТАСС. - Мне грустно и тяжело это говорить. Я так же буду радовать своих поклонников и фанатов, но уже не на профессиональной арене, хотя я безумно скучаю, когда смотрю соревнования, у меня сердце разрывается, потому что хочется, но, к сожалению, здоровье не позволяет. Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья, фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт".

Сотникова не выступает с сезона 2015-2016 годов, однако официально о завершении карьеры так и не объявляла. Также в карьере Сотниковой были две серебряные медали чемпионатов Европы. На мировых первенствах она в число призеров не попадала.

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