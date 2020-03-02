Французский Лувр закрылся из-за коронавируса

Знаменитый музей Франции Лувр, который является самым посещаемым в мире, не открыл свои двери для посетителей утром в воскресенье из-за совещания по коронавирусу.

"Информационное совещание о состоянии здоровья, связанное с мерами профилактики #COVID19 в соответствии с инструкциями министров, направленными компетентными органами, задерживает открытие Лувра в воскресенье, 1 марта", - сообщило руководство музея в Twitter.

Чуть позже появилась запись о том, что музей не будет работать на протяжении всего дня. Всем, кто купил билеты на воскресенье, предложили вернуть деньги, написав на электронную почту музея.

Как передает телеканал BFMTV, пока не понятно, будет ли Лувр работать в понедельник. Его руководство сообщило, что на 2 марта также запланировано чрезвычайное заседание комитета музея по гигиене, безопасности и условиям труда.

Напомним, что на сегодняшний момент во Франции зафиксированы уже около 100 случаев заражения коронавирусом. Ранее министр здравоохранения страны Оливье Веран сообщил, что Париж запретит все общественные мероприятия в закрытых помещениях с участием более пяти тысяч человек.