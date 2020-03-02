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02.03.2020 16:54
Рубрика: Экономика

Госдума может отложить рассмотрение ограничений для электронных сигарет

Текст: Татьяна Замахина

Депутаты хотят отложить второе чтение законопроекта о приравнивании всех никотиносодержащих веществ, включая снюсы, и средств доставки никотина к табачным изделиям. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Второе чтение ранее планировалось провести 3 марта.

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Депутат рассказал, что проект направлен на отзыв в государственно-правовое управление Администрации президента РФ. По его словам, ряд норм требует сверки позиций.

В первоначальной редакции он предусматривал приравнивание электронных сигарет и кальянов к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление, продажу и рекламу.

Законопроектом предлагается ввести определения понятий "электронное курительное изделие" и "кальян". А также приравнять их к обычным сигаретам с точки зрения ограничений на потребление и продажу. Штраф для "нестандартных" курильщиков составит от 500 до 1 тысячи рублей. Такие же санкции действуют и в отношении обычных табачных изделий. Если нарушение замечено на детской площадке, то придется заплатить от 2 до 3 тысяч рублей.

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Наказание за несоблюдение ограничений в сфере торговли электронными сигаретами тоже будет таким же, как и для обычной табачной продукции. Штраф для граждан составит от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц - от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, предъявляются требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых.

В процессе подготовки документа ко второму чтению было предложено распространить эти нормы на всю никотиносодержащую продукцию.

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