В Континентальной хоккейной лиге пришла пора матчей на выбывание. Были сыграны первые матчи серии плей-офф Кубка Гагарина.

Питерский СКА в первом матче серии 1/8 финала разгромил подольский "Витязь" - 6:1.

Форвард СКА Андрей Кузьменко открыл счет в середине первого периода, после чего гостям удалось забросить ответную шайбу усилиями Павла Чернова.

Во втором периоде армейцы четырежды поразили ворота Ильи Ежова. Дублем отметился Кирилл Марченко, также вторую для себя шайбу забросил Кузьменко, еще один гол на счету Йоонаса Кемппайнена.

В третьем периоде Кузьменко оформил хет-трик, установив окончательный результат встречи.

Комментируя итоги матча, главный тренер "Витязя" Михаил Кравец на послематчевой пресс-конференции признался журналистам, что остался доволен лишь игрой своей команды в первом периоде:

- По большому счету, получилось показать себя только в первые двадцать минут. Была хорошая борьба, выполнение игрового задания, но даже в этой ситуации мы умудрились отдать голевую передачу на Кузьменко. Первые три, даже четыре гола - чистые наши ошибки, потери в своей зоне, которые нападающие такой команды, как СКА, не прощают. В этом, думаю, основная ошибка. Но это лишь первая игра в плей-офф. Результаты бывают разные, потом команды побеждают. Здесь нужно проанализировать и постараться изменить ситуацию.

Что сломалось в системе команды, почему получился провальный второй период?

Михаил Кравец: Да не сломалось. Нужно шайбу из-за ворот выкинуть в лицевой, а не попадать в свои ворота. Потом, опять, надо вчетвером не дать, чтобы у вас отняли шайбу. Потом опять надо ее выбросить. Идет разрыв - шайба остается в своей зоне, и мы ее сами отдаем противнику, тем более вчетвером. Их и так больше.

Такие передачи - это нервы?

Михаил Кравец: Я думаю, что не нервы, а мастерство.

Главный тренер "Витязя" Михаил Кравец считает, что сражаться на равных со СКА его команда смогла лишь только в первом периоде

В свою очередь, наставник СКА Алексей Кудашов похвалил своих подопечных за спокойствие:

- Поначалу в первом периоде была небольшая нервозность, поэтому не совсем все получалось. Во втором периоде ребята успокоились, начали лучше двигаться, и пошли моменты, пошла игра. В принципе говорить-то нечего - серия только началась.

Очень уверенно начал серию "Барыс", который дома обыграл магнитогорский "Металлург" - 4:0.

Счет в первом периоде был открыт благодаря шайбе Кертиса Волка. В середине второго периода Атте Охтамаа удвоил преимущество своей команды.

В концовке матча хоккеисты "Барыса" еще дважды поразили ворота "Металлурга". Сначала это сделал Ииро Пакаринен, забросив в пустые ворота, а затем Даррен Дитц реализовал большинство на последней минуте игры.

Порадовал своих поклонников и финский "Йокерит". Соперником "джокеров" в плей-офф стал ярославский "Локомотив". Несмотря на то что специалисты были уверены, что шансы команд на выход в следующую стадию абсолютно равные, первый матч сложился для "железнодорожников" обескураживающе. "Йокерит" отправил в ворота "Локомотива" шесть безответных шайб.

В составе финской команды отличились Вели-Матти Савинайнен, Петер Регин, Никлас Йенсен, Петри Контиола и Микко Лехтонен.

Наконец, омский "Авангард" оказался сильнее "Салавата Юлаева" - 5:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами - на гол уфимца Линуса Умарка ответил Сергей Шумаков, реализовавший большинство. Во второй 20-минутке "Авангард" четырежды поразил ворота Юхи Метсолы. Дублем отметился Кирилл Семенов, еще по шайбе забили Андрей Стась и Валентин Пьянов. "Салават Юлаев" ответил лишь одним голом Теему Хартикайнена.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Авангарда" Шумаков, помимо гола отметившийся двумя результативными передачами.

Между тем

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин набрал три очка в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против "Миннесоты" (4:3). В активе российского форварда два гола и одна результативная передача.

На счету Овечкина стало 1274 (703+571) очка в 1148 матчах за всю его карьеру в НХЛ. Он поднялся на 36-ю строчку в истории лиги по результативности, разделив эту позицию с бывшим защитником "Колорадо" и "Сент-Луиса" Элом Макиннисом.

Следующей целью российского хоккеиста станет легенда "Детройта" Алекс Дельвеккио, который занимает 35-е место с 1281 очком.