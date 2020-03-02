Художник-концептуалист Улай скончался в Словении

Немецкий художник-концептуалист Улай (Франк Уве Лайсипен) скончался на 77-м году жизни в словенской Любляне, сообщает "Газета.ru". Причина смерти не озвучивалась, но известно, что в последние годы он лечился от рака.

С 1970-х годов Улай прославился своими экспериментами в области фото, проводя эксперименты по созданию новых визуальных образов.

Особой частью творческого пути Улая стала совместная работа с сербской художницей Мариной Абрамович, которая в течение нескольких лет была его музой и спутницей жизни. С ней он в 1970-е годы осуществил несколько громких перфоманс-проектов, в ходе которых они обнаженными бежали друг другу навстречу или сплетали волосы или целили друг в друга из лука. Пара планировала превратить свою свадьбу в еще один перфоманс, но пока дожидалась разрешения властей КНР (по замыслу художников, они должны бы пройти по Великой китайской стене с разных сторон и встретиться на середине), отношения дали трещину.

О дате и о месте прощания с художником пока не сообщается.